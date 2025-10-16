به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالملک بدرالدین الحوثی مسئول انصارالله یمن با صدور پیامی، شهادت سرتیپ محمد عبد الکریم الغماری، رئیس ستاد نیروهای مسلح یمن را تسلیت گفت و به بازماندگان، نیروهای مسلح و تمامی مجاهدان در امت اسلامی تسلیت عرض کرد.

در این پیام آمده است که سرتیپ الغماری در چارچوب عملیات «الفتح الموعود» و جهاد مقدس، به ویژه در عرصه «پشتیبانی از غزه»، سهمی بزرگ و غیرقابل‌انکار داشت.

وی افزود که پس از شهادت الغماری و همرزمان او، مسیر مقاومت و مجاهدت ادامه دارد و خللی در عزم و اراده نیروها ایجاد نخواهد شد. مردم یمن، بی‌هراس از تلاش‌های آمریکایی برای محدودسازی اقدام امت اسلامی، همچنان پیش می‌روند و خود را متوجه خدا می‌دانند.

عبدالملک بدرالدین الحوثی در بخش دیگری از پیام، به سالگرد شهادت یحیی السنوار اشاره کرد و او را نماد استقامت و فداکاری فلسطینیان خواند که راه و منش او برای نسل‌های آینده موعظه‌ای الهام‌بخش است.

او همچنین از زحمات تمامی فرماندهان مجاهد، جبهه‌های پشتیبانی، جبهه حزب‌الله و رهبری ایران در پشتیبانی از مقاومت فلسطین تجلیل کرد، و به ویژه به شهید بزرگ «قاسم سلیمانی» به‌عنوان یکی از چهره‌های برجسته جهاد و ایثار اشاره نمود.

در پایان پیام، الحوثی بار دیگر به خانواده شهید، نیروهای مسلح و مردم یمن و امت اسلامی ابراز همدردی کرد و تأکید نمود که مجاهدان در مسئولیت و میدان، با بینش و کارآمدی به مسیر ادامه خواهند داد.

