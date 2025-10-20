برگزاری کارگاه آموزشی آثار دعای کمیل در انگلیس

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کارگاه ویژهای با موضوع «قدرت دعای کمیل» به عنوان دعایی از رحمت، امید و ارتباط معنوی، عصر دوشنبه ۴ نوامبر در سازمان امام بریتانیا، واقع در منطقۀ نلسون، شمال غرب انگلیس، برگزار میشود.
در این کارگاه، که توسط حجتالاسلام سید حسن رضوی ارائه خواهد شد، شرکتکنندگان با مفاهیم و آموزههای دعای کمیل آشنا شده و فرصت تجربهای عمیق از معنویت و ارتباط با خداوند پیدا خواهند کرد.
سازمان امام بریتانیا در بیانیهای از عموم شیعیان محلی دعوت کرده است که از ساعت ۵:۴۰ بعد از ظهر تا ۷:۳۰ برای شرکت در کارگاه در محل سازمان حضور داشته باشند.
