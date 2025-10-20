  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار اروپا

برگزاری کارگاه آموزشی آثار دعای کمیل در انگلیس

۲۸ مهر ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۹
کد خبر: 1740700
برگزاری کارگاه آموزشی آثار دعای کمیل در انگلیس

کارگاه « آثار و قدرت دعای کمیل» با ارائه حجت‌الاسلام سید حسن رضوی روز دوشنبه، چهارم نوامبر، در منطقۀ نلسون، شمال غرب انگلیس، برگزار می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کارگاه ویژه‌ای با موضوع «قدرت دعای کمیل» به عنوان دعایی از رحمت، امید و ارتباط معنوی، عصر دوشنبه ۴ نوامبر در سازمان امام بریتانیا، واقع در منطقۀ نلسون، شمال غرب انگلیس، برگزار می‌شود.

در این کارگاه، که توسط حجت‌الاسلام سید حسن رضوی ارائه خواهد شد، شرکت‌کنندگان با مفاهیم و آموزه‌های دعای کمیل آشنا شده و فرصت تجربه‌ای عمیق از معنویت و ارتباط با خداوند پیدا خواهند کرد.

سازمان امام بریتانیا در بیانیه‌ای از عموم شیعیان محلی دعوت کرده است که از ساعت ۵:۴۰ بعد از ظهر تا ۷:۳۰ برای شرکت در کارگاه در محل سازمان حضور داشته باشند.

برگزاری کارگاه آموزشی آثار دعای کمیل در انگلیس

......

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha