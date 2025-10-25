به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای منطقه «نیوهام» در شرق لندن، انگلیس، به مناسبت ماه آگاهی از اسلامهراسی (ماه نوامبر)، برنامهای فرهنگی با عنوان برگرداندن ورق (Flip the Script) برگزار میکند که با هدف گسترش گفتوگو، احترام متقابل و همبستگی اجتماعی میان ساکنان این منطقه طراحی شده است. این ابتکار با حضور هنرمندان، مجریان توانمند، فعالان اجتماعی و شهروندان، بر میراث مسلمانان و مقابله با تبعیض دینی تمرکز دارد.
این برنامهها که در طول ماه نوامبر برگزار میشود، شامل مجموعهای از رویدادهای متنوع از جمله نمایشهای طنز، کارگاههای هنری، نشستهای آموزشی و گردهماییهای اجتماعی است. شرکتکنندگان در این رویدادها با موضوعاتی چون هویت، تعلق اجتماعی و آزادی به شیوهای خلاقانه و گفتوگومحور مواجه میشوند.
شارلین مکلین، عضو شورای منطقۀ نیوهام، با تأکید بر اهمیت این برنامه گفت: رخدادهای سال گذشته بار دیگر نشان داد که نفرت چه پیامدهای دردناکی دارد. ماه آگاهی از اسلامهراسی فرصتی است برای همبستگی با جوامع مسلمان و مقابله با هرگونه تعصب و تبعیض. این سیاستمدار بریتانیایی از همه اعضای جامعۀ محلی خواست تا از این فرصت برای شناخت متقابل و تقویت ارزشهای مشترک بهره ببرند.
برنامه «برگرداندن ورق» با شب کمدی مسلمانان میکروفوندار (Mic’d Up Muslims) در تالار شهر استراتفورد در ۶ نوامبر آغاز میشود و شامل رویدادهایی چون کارگاه «آزادی برای من چه معنایی دارد؟» با حضور هنرمند «علاء السرّاجی»، نمایش داستانی گروه تئاتر «خیال» و بازدید هنری از موزه «V&A East» همراه با کارگاه موزاییکسازی است.
برگزار کنندگان گفتند این برنامه تلاش دارد نیوهام را به الگویی از تسامح، احترام متقابل و همزیستی مسالمتآمیز در بریتانیا تبدیل کند.
گفتنی است ماه آگاهی از اسلامهراسی (Islamophobia Awareness Month) پویشی سراسری در بریتانیا است که هر سال در ماه نوامبر برگزار میشود.
این ماه در سال ۲۰۱۲ توسط چند سازمان مسلمان و نهادهای مدنی مانند MEND (Muslim Engagement and Development) و Enough is Enough بنیانگذاری شد. هدف از آن، افزایش آگاهی عمومی درباره اسلامهراسی، مقابله با تعصبات ضداسلامی و نشان دادن نقش مثبت مسلمانان در جامعه بریتانیا است.
در طول این ماه، شوراهای محلی، مدارس، دانشگاهها، کتابخانهها، مساجد و مراکز فرهنگی در سراسر بریتانیا رویدادهایی چون نمایشگاه، کارگاه آموزشی، نشستهای گفتوگو، برنامههای هنری و فعالیتهای رسانهای برگزار میکنند.
..........
پایان پیام
نظر شما