خبرگزاری اهلبیت(ع) ابنا:
صدها نفر از قهرمانان رشتههای مختلف ورزشی و مدالآوران المپیادهای علمی جهانی، صبح امروز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.
نمایه سخنان ایشان در دیدار قهرمانان و مدالآوران ورزشی و المپیادهای علمی جهانی به شرح زیر به خوانندگان ابنا تقدیم می گردد:
**ایران عزیز ما و جوانانش، «مظهر امید» هستند**
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به کوشش: احمد عارفخانی
(کارشناس فضای مجازی و شبکه های اجتماعی)
◀️ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*کلید واژه ها:
- مدالهای شما بر مدالهای مقاطع دیگر زمانی، امتیاز مضاعفی دارد
- ایران عزیز ما و جوانانش، «مظهر امید» هستند
- نماد ملت ایران
- عرصههای نمایان افتخارآفرینی جوانان کشور
- میدان نبرد دانش از دیگر عرصههای نمایان افتخارآفرینی جوانان کشور [است]
- فعالیت دشمن برای جلوگیری از پیشرفتهای علمی مختلف ایران
- ایران متعلق به شما و نسل شما و «خاک و خانه» شماست
- یاوهگوییهای اخیر رئیسجمهور آمریکا درخصوص منطقه و ایران عزیز
- موشک های ایرانی
- چند نکته در خصوص ادعاهای ترامپ
- شواهدی آشکار از خوی تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی
- چه ربطی به آمریکا دارد که ایران امکانات و صنعت هستهای دارد یا ندارد
- تروریست و مظهر واقعی تروریسم، آمریکا است
- آمریکا جنگپرداز است
*مدالهای شما بر مدالهای مقاطع دیگر زمانی، امتیاز مضاعفی دارد:
- ابراز خرسندی از حضور در جمع جوانان قدرتمندی که با همت و تلاش و مدالآوری در عرصههای ورزشی و علمی، ملت را شاد و جوانان را سرِ شوق آوردند.
- مدالهای شما بر مدالهای مقاطع دیگر زمانی، امتیاز مضاعفی دارد؛ زیرا در وضعیتی به دست آوردهاید که دشمن در جنگ نرم، سعی میکند ملت را افسرده و از تواناییهای خود غافل یا ناامید کند.
- شما با ظاهر کردن توانایی و قدرت ملت، در میدان عمل، محکمترین پاسخ را به او دادید.
*ایران عزیز ما و جوانانش، «مظهر امید» هستند:
- برخی وسوسهها درباره ناامیدی جوانان کشور حرفهای مطالعهنشده [است].
- ایران عزیز ما و جوانانش، «مظهر امید» هستند و باید این واقعیت مهم را درک کرد که جوان ایرانی، به شرط همت و تلاش، توانایی و مهارت رسیدن به قلهها را دارد؛ همچنانکه شما بر قلههای جهانی ورزشی و علمی تکیه زدید.
- یک نمونه [پیشرفت جهشی در برخی بخشها در بعد از انقلاب ]همین مجموعه موفقیتهای شما در امسال است که شاید در تاریخ ورزش کشور بیسابقه باشد.
- این کارهای شما [صعود نوجوانان خوشاستعداد میهن به قلههای علمی جهان] به حساب ملت ایران گذاشته میشود و چشمها را متوجه ایران میکند.
*نماد ملت ایران:
- «احترام به پرچم، سجده و دعای ورزشکاران پیروز» نماد ملت ایران [است].
- جوانان عزیز المپیادی نیز الان یک ستاره درخشانند اما ده سال بعد، به شرط ادامه تلاش، یک خورشید درخشان میشوند که وظیفه مسئولان در این زمینه مهم است.
*عرصههای نمایان افتخارآفرینی جوانان کشور:
- نقشآفرینی جوانان بعد از پیروزی انقلاب، جریانی مستمر [است].
- در جنگ تحمیلی ۸ ساله، نسل جوان بود که با کمبودهای فراوان و دست خالی چنان ابتکارات نظامی به خرج داد که ایران در مقابل دشمنِ بسیار مجهزی که از هر طرف تأیید و حمایت میشد، به پیروزی رسید.
- میدان نبرد دانش از دیگر عرصههای نمایان افتخارآفرینی جوانان کشور [است].
*میدان نبرد دانش از دیگر عرصههای نمایان افتخارآفرینی جوانان کشور [است]:
- حضور ایران در ده رتبه اول تحقیقاتی و علمی جهان در رشتههای مختلف از جمله در «نانو»، «لیزر»، «هستهای»، «صنایع گوناگون نظامی» و «پیشرفتهای پزشکی».
- خبر بسیار مهمی شنیدم مبنی بر اینکه یکی از مراکز تحقیقاتی کشور موفق به یافتن راه درمان برای یک بیماری لاعلاج شده است.
*فعالیت دشمن برای جلوگیری از پیشرفتهای علمی مختلف ایران:
- «با انکار یا نپرداختن به برخی موفقیتها».
- «درهم کردن راست و دروغ».
- «بزرگنمایی برخی ایرادات».
- «تبلیغات جهتدار».
- از دست دادن باور به تواناییها، یکی دیگر از روشهای دشمن برای ناامید کردن ملت و نسل جوان [است].
- شما با ایستادن بر قلههای ورزش و علم، فضای روشن کشور را به همه نشان دادید.
- جوانان با تکیه بر نیروی لایزال جوانی، سعی و تلاش خود را برای موفقیت، امیدآفرینی و تجلی اقتدار ملت افزایش دهند.
*ایران متعلق به شما و نسل شما و «خاک و خانه» شماست:
- اهتمام جوانان به صرف استعدادها برای ملت ایران مهم [است].
- ممکن است برخی مایل باشند که در کشور دیگری زندگی کنند اما این افراد متوجه باشند که در کشورهای دیگر هر قدر پیشرفت کنند باز هم بیگانه هستند؛ در حالیکه ایران متعلق به شما و نسل شما و «خاک و خانه» شماست.
*یاوهگوییهای اخیر رئیسجمهور آمریکا درخصوص منطقه و ایران عزیز:
- رئیسجمهور آمریکا با سفر به فلسطین اشغالی و بیان مُشتی حرف پوچ همراه با لودگی سعی کرد صهیونیستهای مأیوس را امیدوار کند و به آنها روحیه بدهد.
- سیلی باورنکردنی جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه عامل مأیوس شدن آنها [بود]. صهیونیستها توقع نداشتند که موشک ایرانی بتواند با شعلهها و آتش خود به اعماق مراکز حساس و مهم آنها نفوذ و این مراکز را نابود و تبدیل به خاکستر کند.
*موشک های ایرانی:
- ایران موشکها را از جایی نخرید یا کرایه نکرد بلکه دستساخته و شناسنامه جوان ایرانی است.
- جوان ایرانی وقتی وارد میدان میشود و با سعی و تلاش زیرساختهای علمی را فراهم میکند قادر به انجامدادن چنین کارهای بزرگی است.
- این موشکها را نیروهای مسلح و صنایع نظامی ما آماده داشتند و استفاده کردند و باز هم دارند و اگر لازم باشد در وقت دیگر از آن استفاده میکنند.
*چند نکته در خصوص ادعاهای ترامپ:
- در جنگ غزه، آمریکا بیتردید شریک اصلی جنایات رژیم صهیونیستی است .
- همچنان که خود رئیسجمهور آمریکا هم اعتراف کرد که ما با این رژیم در غزه کار میکردیم.
- البته اگر این را هم نمیگفت، معلوم بود چرا که امکانات و تسلیحاتی که در طول این جنگ بر روی سر مردم بیپناه غزه ریخته میشد، متعلق به آمریکا بود.
- ادعای دیگر ترامپ مبنی بر جنگ آمریکا با تروریسم نمونه دیگری از سخنان دروغ او [است].
- بیش از ۲۰ هزار کودک و نوزاد در جنگ غزه به شهادت رسیدند. آیا آنها تروریست بودند؟.
- تروریست، آمریکا است که داعش را ایجاد میکند و به جان منطقه میاندازد و امروز هم عدهای از افراد آن را در منطقهای در اختیار گرفته و برای استفاده خود نگه داشته است.
*شواهدی آشکار از خوی تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی:
- کشتار حدود ۷۰ هزار انسان در جنگ غزه.
- به شهادت رساندن بیش از هزار ایرانی در جنگ ۱۲ روزه.
- آنها علاوه بر کشتار کور مردم، دانشمندان ما همچون طهرانچی و عباسی را ترور و به این جنایت افتخار کردند اما باید بدانند که نمیتوانند علم را ترور کنند.
*چه ربطی به آمریکا دارد که ایران امکانات و صنعت هستهای دارد یا ندارد:
- رئیسجمهور آمریکا ضمن افتخار کردن به بمباران صنعت هستهای ایران مدعی از بین بردن آن شده بود، به همین خیال باشید اما اصلاً شما چه کاره هستید که اگر کشوری صنعت هستهای دارد، در قبال آن باید و نباید مطرح کنید.
- چه ربطی به آمریکا دارد که ایران امکانات و صنعت هستهای دارد یا ندارد. این دخالتها ناباب، غلط و زورگویانه است.
- شما اگر خیلی توانایی دارید به جای دروغپراکنی، دخالت در کار دیگر کشورها و اقداماتی همچون ساخت پایگاه نظامی در آنها، این میلیونها نفر را[تظاهرات سراسری و ۷ میلیونی علیه ترامپ در ایالتها و شهرهای مختلف آمریکا] آرام کنید و به خانههای خود بازگردانید.
*تروریست و مظهر واقعی تروریسم، آمریکا است:
- ادعای ترامپ مبنی بر طرفداری از مردم ایران هم دروغ [است].
- تحریمهای ثانویه آمریکا که تعداد زیادی از کشورها نیز از ترس با آن همراهی میکنند علیه ملت ایران است بنابراین شما دشمن ملت ایران هستید نه دوست آن.
- میگوید من [ترامپ] اهل معاملهام در حالی که اگر معامله با زورگویی همراه و نتیجه آن از قبل معلوم باشد، معامله نیست بلکه تحمیل و زورگویی است.
- ملت ایران زیر بار تحمیل نخواهد رفت.
*آمریکا جنگپرداز است:
- جنگها را شما به راه میاندازید. آمریکا جنگپرداز است و علاوه بر ترور، جنگافروزی میکند..
- این همه پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه برای چه هدفی است؟ شما اینجا چه کار دارید؟ این منطقه چه ربطی به شما دارد؟.
- منطقه از آن مردم خود منطقه و جنگ و مرگ در این منطقه ناشی از حضور آمریکا است.
- مواضع رئیسجمهور آمریکا غلط و در بسیاری از موارد دروغ و حاکی از زورگویی [است]
- اگرچه زورگویی بر روی برخی کشورها اثرگذار است اما به توفیق الهی هرگز روی ملت ایران تأثیری نخواهد گذاشت.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما