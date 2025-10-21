واکنش افسر بازنشسته ارتش آمریکا به سخنان رهبر انقلاب: غرب پیام ایران را دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مایک لاینز، افسر بازنشسته ارتش آمریکا در واکنش به سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب گفت: سخنان رهبر ایران پیامی روشن از بازدارندگی و اقتدار بود.

لاینز که با بی‌بی‌سی گفت‌وگو می‌کرد افزود: او (آیت‌الله خامنه‌ای) به غرب نشان داد که ایران خود، قواعد بازی را تعیین می‌کند و در صورت لزوم، از توان نظامی‌اش بهره خواهد گرفت؛ پیامی که غرب بی‌تردید آن را هشداری جدی و نشانه‌ای از بازدارندگی ایران تلقی می‌کند.

این تحلیلگر مسائل نظامی تاکید کرد: رهبر ایران از موضع اقتدار سخن می‌گوید چون می‌داند توان نظامی‌شان می‌تواند اسرائیل و کل خاورمیانه را دگرگون کند.

افسر بازنشسته ارتش آمریکا اذعان کرد: با وجود اتحاد با روسیه و کره شمالی، ایران در حملات موشکی اخیر تنها بر توان بومی خود تکیه کرد و همین، نماد غرور و افتخار آنهاست. ایران توانایی‌های نظامی بسیاری دارد که می‌تواند اسرائیل را مختل کند.

