هند: آمریکا نقشی در توقف جنگ نداشت / ترامپ: مودی سرسخت است، اما من جنگ را متوقف کردم

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رئیسجمهور آمریکا در سخنرانی جنجالی خود در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا–اقیانوسیه (APEC) در کره جنوبی، نخستوزیر هند را «قاتل خوشقیافه» خواند و بار دیگر ادعای خود مبنی بر پایان دادن به جنگ کوتاه هند و پاکستان در ماه مه را تکرار کرد.
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور ایالات متحده در جریان نشست رهبران تجاری APEC در کره جنوبی، با اشاره به تنشهای ماه مه میان هند و پاکستان، مدعی شد که با تهدید به اعمال تعرفههای سنگین تجاری، دو کشور را به آتشبس و توقف درگیریها وادار کرده است.
توصیف جنجالی ترامپ از مودی
ترامپ در این سخنرانی، «نارندرا مودی» نخستوزیر هند را «مردی خوشقیافه» و در عین حال «قاتل» و «بسیار سرسخت» توصیف کرد. او گفت: «مودی برگشت و گفت: نه، ما همچنان خواهیم جنگید. و من گفتم: آیا این همان مرد همیشگی است که میشناختم؟»
وی همچنین ادعا کرد که به رهبران هند و پاکستان هشدار داده بود که در صورت ادامه جنگ، آمریکا هیچ توافق تجاری با آنها نخواهد داشت.
ادعای میانجیگری در جنگ هند و پاکستان
ترامپ گفت که پس از تهدید به اعمال تعرفههای ۲۵۰ درصدی، دو کشور هستهای هند و پاکستان ظرف ۴۸ ساعت با پایان دادن به درگیریها موافقت کردند. او مدعی شد که در جریان این جنگ «هفت هواپیما سرنگون شدند» و مداخله آمریکا باعث «نجات جان میلیونها نفر» شده است.
واکنش هند به ادعاهای ترامپ
در حالی که ترامپ بارها ادعای میانجیگری در جنگ هند و پاکستان را مطرح کرده، دولت هند بهطور رسمی هرگونه نقش آمریکا در پایان یافتن این درگیریها را رد کرده است.
اشاره به ارتش پاکستان و روابط تجاری
ترامپ در بخش دیگری از سخنانش، «عاصم منیر» رئیس ارتش پاکستان را «فیلد مارشال» و «جنگجوی بزرگ» خواند و گفت که در حال مذاکره برای توافق تجاری با هند بوده و احترام زیادی برای مودی قائل است.
