به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که رژیم اسرائیل به‌طور سیستماتیک توافق آتش‌بس را نقض می‌کند و خواستار اعمال فشار از سوی طرف‌های میانجی و جامعه جهانی برای تضمین اجرای کامل این توافق شد.

حماس تأکید کرد که به تمامی بندهای توافق آتش‌بس پایبند بوده، به‌ویژه در مرحله نخست که طی آن تمامی اسرای زنده اسرائیلی را به‌صورت یک‌جا تحویل داده است.

این جنبش همچنین اعلام کرد که به‌صورت روزانه در حال تلاش برای تحویل پیکرهای اسرای اسرائیلی است، اما به‌دلیل حجم گسترده ویرانی‌ها، با چالش‌های جدی در روند جست‌وجو و انتقال اجساد مواجه است. از جمله این چالش‌ها، نبود تجهیزات سنگین برای آواربرداری عنوان شده که به اطلاع میانجی‌ها نیز رسیده است.

حماس در بیانیه خود تأکید کرد که ارتش اسرائیل در آغاز جنگ، به‌طور عمدی محل نگهداری اسرای اسرائیلی و مناطق مسکونی اطراف آن را هدف حمله قرار داده است.

این جنبش اعلام کرد که ارتباط مستمری با میانجی‌ها و همچنین طرف آمریکایی دارد تا درباره نقض‌های مکرر اسرائیل در اجرای آتش‌بس رایزنی کند.

حماس از تمامی طرف‌هایی که خواهان حفظ آرامش در منطقه هستند خواست تا با اعمال فشار بر اسرائیل، اجرای تعهداتش را تضمین کنند. این جنبش همچنین اسرائیل را به سوءاستفاده از پرونده کمک‌های انسانی برای اعمال فشار سیاسی و ادامه سیاست «گرسنگی دادن» به مردم غزه متهم کرد.

