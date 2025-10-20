به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اشاره رهبر معظم انقلاب به «خیالبافی» رئیسجمهور آمریکا در خصوص «نابودی صنعت هستهای ایران» که امروز دوشنبه ـ ۲۸ مهر ۱۴۰۴ ـ در دیدار با قهرمانان رشتههای مختلف ورزشی و مدالآوران المپیادهای علمی جهانی به آن پرداختند، مورد توجه ویژه رسانههای بینالمللی و منطقهای قرار گرفت.
خطاب رهبر معظم انقلاب به دونالد ترامپ با این عبارت که «به خواب دیدی که توان هستهای ایران را نابود کردهای» توجه بسیاری از خبرگزاریها و منابع خبری را به خود جلب کرد.
خبرگزاری رویترز با این عنوان که: «خامنهای به ترامپ گفت به رویای خود ادامه بده»، نوشت: رهبر عالی ایران ادعاهای رئیسجمهور پیشین آمریکا درباره نابودی صنعت هستهای ایران را «غیرواقعی و توخالی» خواند.
این خبرگزاری افزود: رهبر ایران پیشنهاد ترامپ برای مذاکره را رد کرد و با رد نابودی تواناییهای هستهای ایران توسط آمریکا گفت: ترامپ میگوید که او یک معاملهگر است، اما اگر معاملهای با اجبار همراه باشد و نتیجه آن از پیش تعیینشده باشد، این یک معامله نیست، بلکه تحمیل و زورگویی است.
تایمز اسرائیل نیز عبارت رویاپردازی رهبر انقلاب خطاب به ترامپ را برجسته کرد و نوشت: خامنهای به ترامپ میگوید که در «خواب ببیند» که تواناییهای هستهای ایران را نابود کرده است.
وبسایت روزنامه هندو، به سخنان امروز رهبر انقلاب پرداخت و نوشت: خامنهای، رهبر ایران، پیشنهاد ترامپ برای مذاکره را رد کرد و نابودی تواناییهای هستهای ایران توسط آمریکا را تکذیب کرد.
این وبسایت افزود: خامنهای گفت که «رئیسجمهور آمریکا با افتخار میگوید که صنعت هستهای ایران را بمباران و نابود کردهاند. بسیار خب، در خواب بمانید!»
آی۲۴نیوز که از سرزمینهای اشغالی پخش میشود، جمله «به رویاپردازی ادامه بدهید» را مورد توجه قرار داد و نوشت: [آیتالله] خامنهای ادعای ترامپ مبنی بر نابودی برنامه هستهای ایران را به تمسخر گرفت.
این وبسایت خبری اضافه کرد: تهران در آن زمان به خسارات مادی اعتراف کرد اما مدعی شد که تأسیسات حساس آن دستنخورده باقی مانده و فعالیتهای هستهای «بدون وقفه» ادامه دارد.
العربیه، سخنان رهبر معظم انقلاب را «افزایش تنش میان تهران و واشنگتن» قلمداد کرد و افزود: این اظهارات میتواند روند هرگونه مذاکره احتمالی میان دو کشور را دشوارتر کند.
این شبکه سعودی همچنین به بخش دیگری از سخنان رهبر انقلاب اشاره کرده و نوشت: [آیتالله] خامنهای تاکید کرد که «ملت ایران در برابر فشار، عقب نمینشیند.»
المانیتور تارنمایی آمریکایی نیز این تیتر را برای سخنان رهبر معظم انقلاب برجسته کرد: [آیتالله] خامنهای به ترامپ گفت: درباره نابودی تاسیسات هستهای ایران «به خیالپردازی ادامه بده.»
عمده رسانههای غربی، سخنان امروز رهبر معظم انقلاب را نشانگر ادامه سیاست مقاومت و بیاعتمادی نسبت به آمریکا عنوان کردند و این واکنش رهبر انقلاب به رئیسجمهور آمریکا را نشانهای از موضع سختتر تهران در برابر هرگونه بازگشت به مذاکرات هستهای خواندند.
