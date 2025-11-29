نمایه متنی سخنرانی تلویزیونی رهبر انقلاب خطاب به ملت ایران

خبرگزاری اهلبیت(ع) ابنا:
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظّم انقلاب اسلامی در شامگاه پنجشنبه ۶ آذر با مردم ایران درباره مسائل روز کشور، منطقه و جهان سخن گفتند.
نمایه سخنان ایشان در سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت ایران به شرح زیر به خوانندگان ابنا تقدیم می گردد:
**پیام دادن ایران به امریکا دروغ محض است **
احمد عارفخانی
(کارشناس فضای مجازی و شبکه های اجتماعی)
◀️ ۸ آذر ۱۴۰۴
*کلید واژه ها:
- ویژگی های بسیج
- نسل چهارم بسیج
- کشورما بیش از همه نیاز کشوره نیاز به بسیج دارد
- مقاومت شعاری جهانی شده است
- چیستی بسیج
- اعضای بسیج
- توصیه درباره بسیج به همه مسئولان دستگاههای دولتی
- مسائل منطقه و جنگ ۱۲ روزه
- ضررهای بزرگ آمریکا در جنگ ۱۲ روزه
- بیآبرویی و بدنامی شدید رژیم صهیونیستی در فاجعه غزه
- دخالتهای آمریکا در نقاط مختلف جهان
- مصادیقی از حمایتهای عیان آمریکا از جنگ و جنایت رژیم پلید
- چند توصیه خطاب به ملت
*ویژگی های بسیج:
- لزوم اقدام مسئولان در بزرگداشت بسیج.
- بسیج حرکت ارزشمند ملی [است].
- [بسیج] برخوردار از انگیزههای خدایی و وجدانی [است].
- [بسیج] دارای اعتماد به نفس و غیرتمندی [است].
*نسل چهارم بسیج:
- نوجوانان عزیز در سراسر کشور آماده بهکار و تلاش هستند .
- حرکت ارزشمند و بسیار مهم بسیج باید نسلهای متوالی در کشور بالنده، مستمر، کاملتر و قویتر دست به دست شود.
*کشور ما بیش از همه نیاز کشورها نیاز به بسیج دارد:
- وجود حرکتی مانند بسیج برای هر کشوری راهگشا و مفید [است].
- کشوری مانند ایران که علناً در مقابل قلدرها و چاقوکشهای بینالمللی ایستاده و سینه سپر کرده بیش از همه کشورها به بسیج نیاز دارد.
*مقاومت شعاری جهانی شده است:
- مقاومت ملتها در مقابل طمعورزی و دخالتهای سلطهگران [ضروری است].
- عنصر عظیم مقاومت که در ایران پایهگذاری شد و رشد یافت امروز در شعارهای حمایت از فلسطین و غزه در مناطق مختلف جهان از جمله کشورهای غربی و حتی آمریکا، قابل مشاهده است.
- زنده بودن و نشاط بسیج مایه رشد مقاومت ملتها در مقابل ستمگران جهان [است]
- مستضعفین جهان با رشد مقاومت، احساس پشتیبانی و قدرت میکنند.
*چیستی بسیج:
- بسیج در شکل سازمانی خود و بهعنوان بخشی از سپاه پاسداران در مقابل دشمنان چهرهای با صلابت و در قبال مردم چهرهای خدمتگزار دارد.
- اما مهمتر، عقبه بسیار وسیع بسیج است که در سراسر کشور و در وجود هر شخص و مجموعه غیور، آماده بهکار، پرانگیزه و پرامید در عرصههای اقتصادی، صنعتی، علمی، دانشگاه، حوزه، تولید، محیط کسب و کار و دیگر عرصهها تجلی دارد.
- «بسیج با این تعریف عام و همه شمول» خنثیکننده نقشه دشمن در زمینههای نظامی، اقتصادی، تولیدی، فناوری و همه زمینهها [است].
*اعضای بسیج:
- دانشمندان عزیزی که در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسیدند.
- طراحان، سازندگان و پرتابکنندگان موشکها.
- هرکسی که با منطق محکم و بیان رسا در مقابل شایعهپراکنیها و وسوسهها روشنگری کرد و میکند.
- پزشک و پرستار فداکاری که در جنگ بیمارستان را ترک نکردند.
- قهرمانان ورزشی که در میادین بینالمللی به خدا، دین، کشور و ملت ابراز ارادت میکنند چه عضو سازمانی بسیج باشند چه نباشند، همه بسیجیاند.
- امام که به بسیجی بودن خود افتخار میکرد در پی چنین بسیج فراگیری بود.
- بسیجی که مربوط به قشر خاصی نیست و همه اقوام – اصناف و قشرها را در برمیگیرد.
*توصیه درباره بسیج به همه مسئولان دستگاههای دولتی:
- مانند یک بسیجی، به وظایف خود با ایمان، انگیزه و غیرت عمل کنید.
*مسائل منطقه و جنگ ۱۲ روزه:
- در جنگ ۱۲ روزه، ملت ایران بیتردید هم آمریکا و هم رژیم صهیونیستی را شکست داد.
- آنها آمدند و شرارت کردند اما کتک خوردند و دست خالی برگشتند.
- به هیچیک از اهداف خود نرسیدند که این، شکستی واقعی برای آنها بود.
- آنها برای جنگی برنامهریزی کرده بودند که در آن بتوانند با تحریک ملت، مردم را هم به جنگ با نظام وادار کنند اما قضیه برعکس شد و به نحوی ناکام شدند که حتی زاویهداران با نظام نیز در کنار نظام قرار گرفتند و اتحادی عمومی در کشور پدید آمد.
- البته ما هم خسارتهایی دیدیم و به اقتضای طبیعت جنگ، جانهای عزیزی از دست ما رفت .
- اما جمهوری اسلامی نشان داد که کانون اراده و قدرت است و میتواند بیواهمه از هیاهوها، قدرتمندانه بایستد و تصمیم بگیرد.
- ضمن اینکه خسارات مادی وارد بر دشمن متجاوز بسیار بیشتر از خسارتهای مادی ما بود.
*ضررهای بزرگ آمریکا در جنگ ۱۲ روزه:
- آمریکا در این جنگ به شدت ضرر کرد .
- چرا که با وجود بهکارگیری آخرین تسلیحات پیشرفته هجومی و دفاعی نتوانست به هدفش یعنی فریب دادن ملت و همراه کردن آنها با خود دست یابد بلکه اتحاد ملت بیشتر شد و آمریکا را هم ناکام گذاشتند.
*بیآبرویی و بدنامی شدید رژیم صهیونیستی در فاجعه غزه:
- آمریکا در این قضیه کنار رژیم غاصب قرار گرفت و به شدت بیآبرو و بدنام شد.
- چرا که مردم دنیا میدانند رژیم صهیونیستی بدون آمریکا قادر به این همه فاجعهآفرینی نیست.
- منفورترین انسان در دنیای کنونی رئیس دولت صهیونیستی و منفورترین سازمان و باند حاکم بر دنیا رژیم صهیونی [است].
- چون آمریکا در کنار آنها قرار دارد، منفوریت صهیونیستها به آمریکا هم سرایت کرده است.
*دخالتهای آمریکا در نقاط مختلف جهان:
- دخالت آمریکا در هر منطقهای، باعث جنگافروزی و یا نسلکشی، ویرانی و آوارگی است.
- جنگ پر خسارت و بینتیجه اوکراین نمونهای از دخالتهای آمریکا [است].
- رئیس جمهورکنونی آمریکا که میگفت سه روزه این جنگ را حل خواهد کرد، اکنون پس از حدود یک سال، در حال تحمیل طرح ۲۸ مادهای به کشوری است که آن را وارد جنگ کردهاند.
*مصادیقی از حمایتهای عیان آمریکا از جنگ و جنایت رژیم پلید:
- حملات رژیم صهیونیستی به لبنان.
- تجاوز به سوریه .
- جنایات در کرانه غربی.
- وضع اسفبار غزه.
*پیام دادن ایران به امریکا دروغ محض است:
- البته شایعاتی درست میکنند که دولت ایران به واسطه فلان کشور به آمریکا پیغام فرستاده است که این، دروغ محض است و چنین چیزی حتماً وجود نداشت.
- خیانت آمریکا حتی به دوستان خود در ازای حمایت از باند صهیونی و جنایتکار و تلاش برای جنگافروزی در دنیا بخاطر نفت و منابع زیرزمینی [می باشد]که دامنه آن امروز به آمریکای لاتین نیز رسیده است.
- چنین دولتی، قطعاً دولتی نیست که جمهوری اسلامی در پی همکاری و ارتباط با آن باشد.
*چند توصیه خطاب به ملت:
- حفظ و تقویت اتحاد ملی.
- حمایت از رئیس جمهور و دولت خدمتگزار .
- پرهیز از اسراف در همه موارد از جمله نان، گاز، بنزین و اقلام خوراکی .
- تقویت ارتباط با خداوند و تضرع و دعا برای همه چیز از جمله باران، امنیت و عافیت.
