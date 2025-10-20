  1. صفحه اصلی
ویدیو | آمریکا می‌گوید با تروریسم می‌جنگد؛ به شهادت رساندن بیست‌هزار کودک و زن در غزه مبارزه با تروریسم است؟

۲۸ مهر ۱۴۰۴ - ۱۶:۱۷
کد خبر: 1740731
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رهبر معظم انقلاب صبح امروز در دیدار قهرمانان و مدال‌آوران ورزشی و المپیادهای علمی جهانی: آمریکا در جنگ غزه شریک اصلی است، بدون تردید. خود او هم در این صحبتهایش اعتراف کرد، گفت ما با هم کار کردیم در غزه، اگر نمیگفت هم معلوم بود. امکانات آنها، تسلیحات آنها، امکانات آنها فراوان آمد در اختیار رژیم صهیونیستی تا به سرِ، روی سر مردم بی‌پناه غزه ریخته بشود. آمریکا شریک در این جنایت است.

