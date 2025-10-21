اسرائیل در جنگ غزه شکست خورد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین مقصود علی دومکی از اعضای ارشد مجلس وحدت مسلمین پاکستان گفت: خون پاک شهدای محور مقاومت، مسئله فلسطین را به بزرگترین مسئله جهانی تبدیل کرده است.
وی اظهار داشت: امروز ملل جهان با مظلومیت و صداقت محور مقاومت و با مکر و فریب، ظلم و بربریت اسرائیل و آمریکا آشنا شدهاند. شهدای لبنان، یمن، ایران، غزه و فلسطین با خون خود گواهی حق و حقیقت دادهاند و چهره کریه آمریکا و اسرائیل را در پیش چشم جهانیان برملا ساختهاند.
دومکی با بیان اینکه اسرائیل این جنگ را باخته و مجاهدان غزه و فلسطین این جنگ را به پیروزی رساندهاند، بیان کرد: در نهایت اسرائیل ناچار خواهد شد از اشغال ظالمانه خود بر فلسطین دست بردارد.
وی افزود: کسانی که با خیانت به شهدای فلسطین و غزه، همراه آمریکا و اسرائیل شدهاند، خائناند و زمان محاسبه و پاسخگویی آنها نزدیک است.
این عالم برجسته پاکستان تاکید کرد: منافقانِ پوشیده در لباس اسلام که یهود و نصارا را ولی و سرپرست خود میدانند، عملاً تعالیم صریح قرآن کریم را نادیده گرفتهاند. اکنون زمان آن رسیده است که امت اسلامی با بینش قرآنی، همبستگی و عزم مقاومت متحد شود تا آزادی قبله اول، بیتالمقدس، محقق گردد.
