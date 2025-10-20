به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان، اعلام کرد که اجرای توافق آتشبس میان اسلامآباد و کابل به توانایی طالبان در مهار حملات گروههای مسلح از خاک افغانستان علیه پاکستان وابسته است؛ موضوعی که نشاندهنده شکنندگی این توافق است.
آصف امروز در گفتوگو با خبرگزاری رویترز تصریح کرد: هر اقدام مسلحانهای که از خاک افغانستان صورت گیرد، نقض این توافق محسوب میشود، همه چیز به همین بند بستگی دارد.
وی افزود: توافقنامه مکتوبی که میان پاکستان، افغانستان، ترکیه و قطر امضا شده، بهطور صریح تأکید دارد که هیچگونه تجاوزی نباید انجام شود. آتشبس تا زمانی برقرار است که نقضی رخ ندهد.
آصف در جریان مذاکرات دوحه، ریاست هیئت پاکستانی را در دیدار با ملا محمد یعقوب وزیر دفاع حکومت طالبان بر عهده داشت. این مذاکرات پس از چند روز درگیری مرزی شدید که دهها کشته بر جای گذاشت، به توافق آتشبس منتهی شد که شدیدترین درگیری از زمان تسلط طالبان بر کابل در سال ۲۰۲۱ میلادی بود.
این درگیریها پس از آن آغاز شد که اسلامآباد از کابل خواست گروههای مسلحی را که از خاک افغانستان دست به عملیات علیه پاکستان میزنند، مهار کند. نبردها در امتداد مرز ۲۶۰۰ کیلومتری مورد مناقشه و با حملات هوایی پاکستان همراه بود.
