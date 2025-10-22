انتقادات گسترده به دولت آلمان، در پی رد پذیرش کودکان مجروح غزه

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تصمیم دولت فدرال آلمان مبنی بر رد ابتکار بشردوستانه برای پذیرش کودکان مجروح از نوار غزه، موجی از نارضایتی را در محافل سیاسی و اجتماعی این کشور بهدنبال داشته است. این تصمیم با انتقاداتی مبنی بر بیتوجهی برلین به مسئولیتهای انسانی خود در قبال قربانیان جنگ همراه شده است.
پس از ماهها برنامهریزی، شهرداری هانوفر اعلام کرد که طرح این شهر برای پذیرش کودکان مجروح از غزه، بهدلیل مخالفت دولت فدرال شکست خورده است. شهردار هانوفر این تصمیم وزارت کشور را «ناامیدکننده و غیرقابلدرک» خواند و گفت: «شهرهای آلمان آمادگی کامل برای درمان و مراقبت از کودکان بیگناه آسیبدیده از جنگ را داشتند، اما با دیوار بوروکراسی و مخالفت روبهرو شدیم.»
اشتفان کراخ، رئیس منطقه هانوفر از حزب سوسیالدموکرات، این تصمیم را «بیرحمانه و غیرانسانی» توصیف کرد و افزود: «بیش از ۱۶ هزار نفر در غزه نیازمند درمان در خارج هستند و محروم کردن کودکان از این فرصت، اقدامی غیرقابلتوجیه است.»
در پاسخ به این انتقادات، وزارت کشور آلمان در بیانیهای اعلام کرد که شرایط در غزه «بیثبات و غیرقابلپیشبینی» است و خروج کودکان برای درمان نیازمند «فرآیندهای پیچیده شناسایی، تأمین امنیت همراهان، تعیین هزینههای درمان و امکان بازگشت» است. با این حال، بسیاری از مسئولان محلی تأکید کردند که شهرها آمادگی کامل برای پذیرش کودکان و تأمین درمان آنها بدون تحمیل هزینهای به دولت را داشتند.
طرح اولیه شهر هانوفر که در ژوئیه گذشته برای پذیرش حدود ۲۰ کودک مجروح از غزه آغاز شد، با حمایت نمایندگان جوامع فلسطینی همراه بود. شهرهای بزرگی مانند برمن، دوسلدورف، لایپزیگ، بن، فرانکفورت و کیل نیز به این طرح پیوستند. کلیساهای پروتستان در ایالت نیدرزاکسن نیز از این ابتکار حمایت کردند.
اونای تأکید کرد: «تمام ترتیبات لازم از جمله تیمهای پزشکی تخصصی و مراکز توانبخشی روانی آماده شده بود اما تصمیم دولت فدرال بهمعنای محروم کردن این کودکان از فرصت نجات و زندگی شرافتمندانه است.»
در پی افزایش انتقادات، شهردار هانوفر از دولت خواست تا در تصمیم خود بازنگری کرده و درهای کمکهای انسانی را باز کند. او تأکید کرد که این ابتکار سیاسی نبوده، بلکه «فریادی انسانی برای نجات جان کودکان» است.
کراخ نیز هشدار داد که سکوت در برابر این فاجعه، بهمعنای مشارکت در تداوم آن است و گفت: «آلمان ظرفیتهای پزشکی پیشرفتهای دارد که میتواند امید را به بدنهای کوچکی که از جنگ خستهاند، بازگرداند.»
این جنجال در حالی رخ میدهد که انتقادات داخلی نسبت به سیاست دولت آلمان در قبال غزه رو به افزایش است؛ بهویژه با گسترش شکاف میان مواضع همدلانه محلی با غیرنظامیان و رویکرد محتاطانه دولت فدرال در ارائه کمکهای مستقیم.
برخی ناظران معتقدند شکست این ابتکار نهتنها ناشی از پیچیدگیهای بوروکراتیک، بلکه ناشی از «ترس سیاسی» دولت از برداشت جانبداری در مناقشه خاورمیانه است؛ امری که مانع از اتخاذ اقدامات انساندوستانه شده است.
