به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سامانۀ آنلاین «میراث دینی سوئیس» با هدف معرفی و دسترسی آسانتر به بناهای مذهبی و میراث فرهنگی این کشور راهاندازی شد. این سامانه که از امروز در دسترس عموم قرار گرفته، علاوه بر اهداف گردشگری، فرصت بررسی فضاهای مذهبی و پیوند آنها با تجارب شخصی و زندگی افراد را نیز فراهم میکند.
کریستین چبولج، مدیر پروژه و استاد آموزش دینی در دانشگاه کاتکیتیک کور، در توضیح این پلتفرم گفت: گرچه تمرکز فعلی بر کلیساها است، اما این سامانه با رویکردی باز، سایر بناهای مذهبی را نیز در آینده شامل خواهد شد.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به کلیسای تاریخی گروسمونستر در زوریخ، صومعه و کتابخانه سنت گالن که جزو میراث جهانی یونسکو هستند بر اهمیت راهاندازی این سامانۀ آنلاین تأکید کرد.
هدف اصلی این پروژه که با بودجۀ حدود ۵۰۰ هزار فرانک سوئیس راهاندازی شده، جذب گردشگران فرهنگی با علاقه به یادگیری و بازدید از بناهای مذهبی عنوان شده است.
