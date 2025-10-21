راز صدسال تنهایی؛ قسمت اول از مستند »تاریخ حرم امیرالمومنین(ع)«

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: پس از شهادت امیرالمؤمنین علیه‌السلام، سال ۴۰ هجری در شهر کوفه، پیکر پاک ایشان طبق وصیت حضرت توسط امام حسن و امام حسین علیهماالسلام، پنهانی در منطقه غری، که امروزه نجف اشرف نامیده می‌شود، به خاک سپرده شد.

آشکارسازی قبر امیرالمؤمنین علیه‌السلام در دوره عباسیان

بر اساس منابع تاریخی، قبر امیرالمؤمنین علیه‌السلام تا زمان امام صادق علیه‌السلام پنهان باقی ماند و پس از سقوط بنی‌امیه در سال ۱۳۲ هجری، در دوره خلافت سفاح یا منصور دوانیقی از خلفای عباسی، توسط امام صادق علیه‌السلام برای مردم آشکار شد.

پنهان ماندن قبر امیرالمؤمنین علیه‌السلام تا زمان امام صادق علیه‌السلام دلایل سیاسی و امنیتی داشت و هدف اصلی آن، حفظ حرمت قبر مطهر ایشان از تعرض خوارج و بنی‌امیه بود.

قسمت اول مستند «تاریخ حرم»، کاری از آستان مقدس علوی را ببینید:

