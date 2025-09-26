به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهایی از تیپ دوم الحشد الشعبی، در بیابانهای نجف اشرف، عملیات امنیتی انجام دادند.
بخش اطلاعاتی الحشد الشعبی با اشاره به انجام این عملیات با هماهنگی دستگاهها و نهادهای امنیتی در این استان، اعلام کرد این عملیات شامل بازرسی از مساحت گسترده از بیابان و بررسی دقیق اطلاعات کشاورزان و چوپانان حاضر در آن بوده است.
الحشد الشعبی افزود در این عملیات امنیتی به منظور جستوجوی بقایای جنگی، با هدف جمعآوری آنها در راستای عدم ایجاد خطر برای کشاورزان و چوپانان، یک گشت میدانی انجام شده است.
