به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهایی از تیپ دوم الحشد الشعبی، در بیابان‌های نجف اشرف، عملیات امنیتی انجام دادند.

بخش اطلاعاتی الحشد الشعبی با اشاره به انجام این عملیات با هماهنگی دستگاه‌ها و نهادهای امنیتی در این استان، اعلام کرد این عملیات شامل بازرسی از مساحت گسترده از بیابان و بررسی دقیق اطلاعات کشاورزان و چوپانان حاضر در آن بوده است.

الحشد الشعبی افزود در این عملیات امنیتی به منظور جست‌وجوی بقایای جنگی، با هدف جمع‌آوری آنها در راستای عدم ایجاد خطر برای کشاورزان و چوپانان، یک گشت میدانی انجام شده است.

..............................

پایان پیام/