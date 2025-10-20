به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - مستند صفا با موضوع زندگی و شخصیت حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمدعلی امینیان، امام جمعه فقید شهرستان آستانه‌ اشرفیه امروز و با حضور جمعی از دوستداران وی در این شهرستان اکران شد و به نمایش درآمد.

حجت‌الاسلام احمد طیبی، امام جمعه آستانه‌اشرفیه در این مراسم با بیان اینکه آیت‌الله امینیان عالمی برجسته و خداترس بود اظهار کرد: علما ولی نعمتان ما در جامعه هستند و حق بزرگی بر گردن ما دارند.

وی علما را چراغ هدایتگر جامعه توصیف کرد و افزود: علمای اسلام با آموزه‌ها و منبرهای خود دین را در جامعه احیا و ترویج می‌کنند.

طیبی با بیان اینکه علما با بصیرت خود جلوی بدعت‌ها را می‌گیرند افزود: علمایی همچون مرحوم آیت‌الله امینیان با ترویج معارف دینی جوانان را به مسیر درست الهی هدایت می‌کنند.

امام جمعه آستانه اشرفیه تقوا، جهاد و علم را سه ویژگی برجسته علما دانست و خاطرنشان کرد: آیت‌الله امینیان هر سه ویژگی را در وجود خود داشت و برکت جامعه بود.

وی افزود: جوانان باید چنین شخصیت‌هایی را بشناسند و زندگی آنها را به‌عنوان الگوی خود قرار دهند تا سعادتمندی دنیا و آخرت را داشته باشند.

----------------------

پایان پیام/۳۴۴