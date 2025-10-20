  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران
  3. ابنای شهرستان ها

مستند «صفا» در آستانه‌اشرفیه اکران شد

۲۸ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۵۰
کد خبر: 1740856
مستند «صفا» در آستانه‌اشرفیه اکران شد

مستند صفا که درباره زندگی حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمدعلی امینیان، امام جمعه فقید شهرستان آستانه‌ اشرفیه است، اکران شد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - مستند صفا با موضوع زندگی و شخصیت حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمدعلی امینیان، امام جمعه فقید شهرستان آستانه‌ اشرفیه امروز و با حضور جمعی از دوستداران وی در این شهرستان اکران شد و به نمایش درآمد.

حجت‌الاسلام احمد طیبی، امام جمعه آستانه‌اشرفیه در این مراسم با بیان اینکه آیت‌الله امینیان عالمی برجسته و خداترس بود اظهار کرد: علما ولی نعمتان ما در جامعه هستند و حق بزرگی بر گردن ما دارند.

وی علما را چراغ هدایتگر جامعه توصیف کرد و افزود: علمای اسلام با آموزه‌ها و منبرهای خود دین را در جامعه احیا و ترویج می‌کنند.

طیبی با بیان اینکه علما با بصیرت خود جلوی بدعت‌ها را می‌گیرند افزود: علمایی همچون مرحوم آیت‌الله امینیان با ترویج معارف دینی جوانان را به مسیر درست الهی هدایت می‌کنند.

امام جمعه آستانه اشرفیه تقوا، جهاد و علم را سه ویژگی برجسته علما دانست و خاطرنشان کرد: آیت‌الله امینیان هر سه ویژگی را در وجود خود داشت و برکت جامعه بود.

وی افزود: جوانان باید چنین شخصیت‌هایی را بشناسند و زندگی آنها را به‌عنوان الگوی خود قرار دهند تا سعادتمندی دنیا و آخرت را داشته باشند.

----------------------

پایان پیام/۳۴۴

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha