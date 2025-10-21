به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نود و سومین گردهمایی معاونان فرهنگی و نهمین گردهمایی مدیران شعب سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی در شهر قم برگزار شد. این گردهمایی با حضور مدیران عالی‌رتبه جهاد دانشگاهی، آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر عباسی ریاست جامعةالمصطفی العالمیه، حجت‌الاسلام و المسلمین اجاق‌نژاد تولیت مسجد جمکران، و دیگر مسئولان استانی و دانشگاهی صورت گرفت. سخنرانان در این نشست، بر اهمیت فرهنگی شهر قم و جایگاه جهاد دانشگاهی به عنوان نهادی مولود انقلاب، که هدفش درآمیختن علم و ایمان است، تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار ابنا، در پایان آیین افتتاحیه و با حضور مسئولان عالی، از پوستر پنجمین جشنواره ملی مهدویت و اولین جشنواره بین‌المللی مهدویت رونمایی شد. این جشنواره که پنجمین سال برگزاری سراسری و ملی خود را تجربه می‌کند، برای نخستین بار در گستره بین‌المللی برگزار خواهد شد.

محوریت جمکران در فعالیت‌های مهدوی

حجت‌الاسلام و المسلمین اجاق‌نژاد تولیت مسجد جمکران، در سخنان کوتاهی در حاشیه رونمایی این پوستر، اهمیت همکاری نهادها با این آستان را مطرح کرد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که عاقبت همگان به خیر شود و آرزو نمود روزی فرارسد که حضرت ظهور کند و رهبر بزرگوار پرچم را طی مراسمی به دست نورانی حضرت تقدیم کند و همه دوستداران حضرت و مقام معظم رهبری در آن مراسم حضور داشته باشند. تولیت مسجد جمکران با اشاره به حضور ۳۰۰ نفر از جانبازان در مسجد، به دلیل احترام به آن‌ها و شرایط دشوار نشستن برای برخی از جانبازان، از سخنرانی خود صرف‌نظر کرد.

جایگاه مهدویت در فعالیت‌های جهاد دانشگاهی قم

دکتر طباطبایی ریاست جهاد دانشگاهی قم، در گزارش خود به برگزاری چند دوره جشنواره ملی مهدویت توسط جهادگران قمی اشاره کرد و این فعالیت‌ها را بخشی از تلاش برای روشن نگه داشتن چراغ فرهنگ و اندیشه برشمرد. جهاد دانشگاهی قم که فعالیت‌هایش در حوزه‌های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی، بقای انقلاب و پیشرفت علمی را دنبال می‌کند، در سال گذشته نیز بیش از ۸۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره مهدویت واصل کرده بود.

جنگ شناختی و وظیفه فرهنگی جهاد

دکتر منتظری ریاست جهاد دانشگاهی، ضمن تأکید بر اینکه تقویت حوزه فرهنگی یک «راهبرد تعیین‌کننده» برای قوی و پیشرو بودن جهاد است، به دغدغه عمیق رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره فرهنگ اشاره کرد. او «ناامید کردن جوانان و مردم کشور» را «مهم‌ترین دغدغه در یک جنگ چندلایه و پیچیده» دانست. رئیس جهاد دانشگاهی تأکید کرد: «ما به عنوان جهاد دانشگاهی در سنگر دانشگاه، محل انتشار امید و پناهگاه جوانان برای حضور و مشارکت در امور هستیم.» او جوانان را به میدان دعوت کرد و اعلام داشت که جهاد دانشگاهی باید راه را برای نسل جوان باز کند. وی همچنین به مدیران توصیه کرد که از «برنامه‌های صوری و تشریفاتی» فاصله بگیرند و کارها را به دست خود جوانان بسپارند. رونمایی از جشنواره بین‌المللی مهدویت در این راستا، حرکتی جهت‌دار برای آشنایی جوانان با آینده خود توصیف شد.

خودباوری، شرط لازم گفتمان تمدنی

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر عباسی ریاست جامعةالمصطفی العالمیه، نیز بر این نکته تأکید کرد که انقلاب اسلامی «داعیه‌دار یک گفتمان تازه، یک تمدن تازه در عالم» است و تنها رقیب تمدنی است که نظام سلطه از آن می‌ترسد. او موفقیت در این مسیر را نیازمند «نسل خودباور» و دارای اعتماد به نفس دانست و اظهار کرد: «این رسالت امروز به عهده شما عزیزان است.»

در پایان مراسم، علاوه بر رونمایی از جشنواره مهدویت، تفاهم‌نامه‌های همکاری میان جهاد دانشگاهی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه سراسر کشور و همچنین جهاد دانشگاهی و جامعةالمصطفی العالمیه به امضا رسید.

