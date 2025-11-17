به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از ترجمه ترکی ۷۰ اثر انتشارات کتاب جمکران روز سه‌شنبه ۲۷ آبان در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار می‌شود. این مراسم با حضور و تقدیر از فعالان حوزه ترجمه، نشر و تبلیغ آثار دینی و فرهنگی برگزار خواهد شد.

تولیت مسجد جمکران، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اجاق‌نژاد، به عنوان سخنران در این مراسم حضور خواهد داشت. مراسم در ساختمان امام خمینی (ره)، سالن جلسات، درب یک مسجد جمکران و ساعت ۱۸ برگزار می‌شود و فرصتی برای معرفی آثار ترجمه‌شده و ترویج فرهنگ کتابخوانی به زبان ترکی فراهم خواهد کرد.

