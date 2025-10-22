تأکید دبیر ستاد امر به معروف قم بر ضرورت پیوست فرهنگی در مراکز تجاری

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در دیدار حجتالاسلام والمسلمین کرباسی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم، با اسحاقی، مدیر بازار شهر پردیسان، بر لزوم توجه به ارزشها و رعایت هنجارهای اجتماعی در مراکز تجاری و تفریحی تأکید شد.
حجتالاسلام والمسلمین کرباسی دبیر ستاد امر به معروف استان قم در این دیدار با اشاره به اهمیت فضاهای تجاری در شکلدهی فرهنگ عمومی جامعه، تصریح کرد: مراکز اقتصادی و تفریحی تنها محل خرید و گذران اوقات فراغت نیستند، بلکه نقش تعیینکنندهای در بازتاب رفتارها و ارزشهای اجتماعی دارند. ازاینرو، ضروری است در کنار توسعه اقتصادی، به پیوست فرهنگی این مجموعهها توجه شود تا از بروز آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی پیشگیری گردد.
وی افزود: ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم آمادگی دارد با مراکز تجاری و اقتصادی، از جمله بازار شهر پردیسان، در زمینه اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی همکاری کند تا ارزشهای اخلاقی و فرهنگ دینی در بستر فعالیتهای اقتصادی نهادینه شود
استقبال از همکاری فرهنگی در پردیسان سنتر
در ادامه این دیدار، اسحاقی، مدیر بازار شهر، ضمن استقبال از پیشنهاد همکاری فرهنگی، گفت:ما از اجرای طرحهای فرهنگی در مجموعه خود استقبال میکنیم و معتقدیم توسعه و پیشرفت باید همزمان با حفظ فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی دنبال شود
وی تأکید کرد: استفاده از مظاهر پیشرفت و فناوری ضروری است، اما نباید به گونهای باشد که فرهنگ چند هزارساله ایرانی تحتالشعاع قرار گیرد. فرهنگ اصیل ایرانی ـ اسلامی باید در کنار بهرهگیری از امکانات مدرن حفظ و تقویت شود.
در این دیدار همچنین رضایی مسئول سینمای بازار شهر گزارشی از فیلم های ارزشی اکران شده و استقبال خانواده ها از آن ارائه داد. وی ضمن اشاره به جایگاه معنوی شهر مقدس قم، بر ضرورت توجه به این جایگاه در اکران فیلم ها تاکید کرد و اظهار داشت که انتقاد مردم و خانواده ها نسبت به برخی فیلم های سینمایی را میپذیریم و در اکران فیلم ها این مطالبه به حق را مدنظر قرار میدهیم.
این دیدار با هدف تقویت همکاریهای فرهنگی میان ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم و بازار شهر پردیسان برگزار شد.
در پایان، دو طرف بر لزوم اجرای طرحهای فرهنگی، ترویج ارزشهای اجتماعی و ایجاد پیوست فرهنگی و صیانت از فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در مراکز تجاری تأکید کردند.
