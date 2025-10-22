بحران آلودگی هوا در شهرهای افغانستان با نزدیک شدن فصل سرما

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه (۳۰ مهر) هشدار داد که با فرا رسیدن فصل سرما، شهرهای افغانستان با بحران جدی کیفیت هوا روبرو هستند.
این نهاد در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دودهای کنترلنشده ناشی از وسایل نقلیه، فعالیتهای صنعتی و سوزاندن زغالسنگ و پلاستیک در زمستان، سلامت عمومی را به شدت تهدید میکند.
این سازمان تأکید کرد که گسترش استفاده از انرژی پاک، توسعه سیستمهای حملونقل عمومی و ایجاد فضاهای سبز میتواند به بهبود کیفیت هوا و حفظ جان و سلامت شهروندان کمک کند.
در فصل سرما، بسیاری از خانوادههای افغان برای گرمایش منازل خود به زغالسنگ وابستهاند، که این امر منجر به انتشار دود غلیظ در شهرهای بزرگ، بهویژه کابل، میشود.
بر اساس گزارشهای اخیر سازمان بهداشت جهانی (WHO)، آلودگی هوای خانگی و بیرونی، سالانه بیش از ۳۸ هزار مرگ در افغانستان به همراه دارد.
این در حالی است که میزان ذرات معلق آلودگی در هوای کابل، اغلب بیش از ۵۰ میکروگرم بر متر مکعب است که ۱۰ برابر بیشتر از حد مجاز اعلام شده توسط WHO است.
