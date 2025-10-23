به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پس از حمله تروریستی اخیر در کراچی پاکستان که منجر به کشته شدن یک روزنامهنگار محلی شد، برخی گروههای وابسته به جریانهای وهابی و سپاه صحابه با انتشار مطالب و پروپاگاندای رسانهای در شبکههای اجتماعی، بدون ارائه شواهد، ایران و شیعیان را به دست داشتن در این حادثه متهم کردند. این اتهامات بیاساس موجب نگرانی در جامعه مسلمانان پاکستان و افزایش تنشهای مذهبی شد.
با بررسیهای بیشتر امروز مشخص شد که عامل این حمله، فردی وابسته به باند تروریستی وصی لاکھو در منطقه لیاری بوده که پروندههای متعدد کیفری، از جمله تجاوز، سرقت و جرایم سازمانیافته داشته است. مقامات محلی تأکید کردند که هیچ شواهدی دال بر دخالت ایران یا شیعیان در این حادثه وجود ندارد و جامعه باید از گسترش شایعات و تفرقهآفرینی خودداری کند.
رسانۀ صهیونیستی ایراناینترنشنال هم در این مدت سعی داشت مطابق عادت با تحریف واقعیتها و جریانسازی های خود این اتفاق را به ایران نسبت دهد.
