شهادت محافظ یک روحانی شیعه در گلگت پاکستان

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در شهر گلگت پاکستان، تروریستهای وابسته به گروه تکفیری و ممنوعه لشکر جهنگوی با تیراندازی به سمت محافظ یکی از علمای برجسته شیعه، او را به شهادت رساندند. این حادثه بهعنوان تلاشی خطرناک برای دامنزدن به آتش فرقهگرایی در منطقه تعبیر شده است.
بر اساس گزارشها، تنها سه روز پیش از این واقعه، یکی از علمای اهل سنت هدف حمله قرار گرفته بود که تمامی گروهها و مذاهب اسلامی آن اقدام را بهشدت محکوم کردند. با این حال، عناصر افراطی لشکر جهنگوی با سوءاستفاده از فضای ایجادشده، به محافظ روحانی شیعه حمله کردند تا ثبات و آرامش منطقه را بر هم بزنند.
منابع محلی میگویند که مهاجمان به شبکهای مرتبط با گروه تروریستی لشکر جهنگوی تعلق دارند که هدفشان ایجاد درگیری مذهبی و بیثباتی امنیتی در گلگت–بلتستان است.
در پی این حادثه، افکار عمومی و فعالان مدنی نسبت به ناکارآمدی نهادهای امنیتی ابراز نگرانی کرده و پرسیدهاند که چرا شبکههای تروریستی شناختهشده هنوز آزادانه فعالیت میکنند و تا چه زمانی اینگونه جنایات بدون پاسخ جدی ادامه خواهد داشت.
