انفجار دو بمب در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان سه افسر پلیس را به کام مرگ کشاند

امروز جمعه، منطقه هنگو در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان شاهد وقوع دو انفجار همزمان بود که به کشته شدن سه افسر پلیس از جمله «اسد زبیر» فرمانده عملیات منطقه‌ای و زخمی شدن دو تن دیگر انجامید.

جزئیات انفجارهای مرگبار در هنگو

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، نخستین انفجار در ایست‌وبازرسی پلیس در منطقه «گولمینا» هنگو رخ داد که خوشبختانه تلفاتی در پی نداشت. اما در پی این حادثه، فرمانده عملیات پلیس «اسد زبیر» به همراه تیمی از افسران برای بررسی محل حادثه اعزام شد و در مسیر، خودروی حامل آنان در منطقه «داربان» هدف انفجار دوم قرار گرفت.

شهادت فرمانده عملیات و دو افسر پلیس

در نتیجه انفجار دوم، «اسد زبیر» و دو افسر دیگر در دم جان باختند و دو تن دیگر نیز زخمی شدند. مجروحان بلافاصله به بیمارستان مرکزی منطقه هنگو منتقل شدند و وضعیت امنیتی منطقه به حالت فوق‌العاده درآمد.

واکنش مقامات و تدابیر امنیتی پس از حادثه

در پی این حمله، نیروهای امنیتی پاکستان منطقه را به طور کامل محاصره کرده و عملیات جست‌وجو برای یافتن عاملان این حمله آغاز شده است. مقامات محلی اعلام کردند که تدابیر امنیتی در مناطق حساس ایالت خیبرپختونخوا افزایش یافته و نیروهای کمکی به منطقه اعزام شده‌اند.

افزایش نگرانی‌های امنیتی در شمال غرب پاکستان

این حادثه بار دیگر نگرانی‌ها درباره وضعیت امنیتی در شمال غرب پاکستان را افزایش داده است. ایالت خیبرپختونخوا در سال‌های اخیر بارها هدف حملات تروریستی قرار گرفته و گروه‌های افراطی در این منطقه فعال هستند.

