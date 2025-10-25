به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حادثه اخیر حمله به یکی از طلاب فاضل انقلابی در صحن امام‌زاده یحیی(ع) تهران، آیت الله رشاد رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران با حضور در دفتر تولیت آستان مقدس امام‌زاده یحیی(ع) از این طلبه مجروح عیادت و دلجویی کرد.

پیش از این دیدار، رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران با حضور در آستان مقدس امام‌زاده یحیی(ع)، ضمن زیارت و قرائت دعا برای سلامتی طلبه مضروب، بر ضرورت پاسداشت حرمت مکان‌های مذهبی و تأمین امنیت طلاب در اماکن مقدس تأکید کرد.

در جریان این دیدار، رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه اظهار داشت:

«حوزه‌های علمیه پایتخت همواره پشتیبان طلاب متعهد و مبلغان جهادی هستند و تعرض به خادمان دین، تعرض به ارزش‌های فرهنگی و معنوی جامعه است.»

وی با اشاره به پیگیری دستگاه‌های امنیتی و انتظامی برای روشن شدن ابعاد حادثه افزود:

«این‌گونه اقدامات نه‌تنها طلاب را دلسرد نمی‌کند، بلکه بر عزم آنان برای خدمت‌رسانی به مردم و تبلیغ معارف دینی می‌افزاید.»

حجت الاسلام مهدوی دانا نیز در این دیدار، با قدردانی از پیگیری‌های ایشان اعلام کرد: «حال عمومی‌ام رو به بهبودی است و با توکل بر خداوند متعال، در مسیر تبلیغ دین مصمم‌تر از گذشته خواهم بود.»



