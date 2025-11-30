  1. صفحه اصلی
آغاز احداث صحن حرم امام‌زاده یحیی(ع) در استان سرپل افغانستان

۱۰ آذر ۱۴۰۴ - ۰۰:۲۸
کد مطلب: 1755977
با حضور علما و مسئولان محلی، پروژه ساخت صحن حرم مطهر امام‌زاده یحیی(ع) در استان سرپل افغانستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  پروژه احداث صحن حرم مطهر امام زاده یحیی(ع) با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسن عالمی، تولیت آستان مقدس امام‌زاده یحیی(ع)، حاج سید حیات الله عالمی ، قائم‌مقام تولیت، حجت‌الاسلام و المسلمین سید رضا عالم زاده، رئیس شورای علمای شیعه استان سرپل افغانستان، و جمعی از علما، بزرگان و شخصیت‌های اجتماعی به‌طور رسمی آغاز گردید.

این پروژه با کمک‌های گسترده مردمی منطقه کلید خورد.

همزمان، روند حفر چاه عمیق آب آشامیدنی و آب‌رسانی برای صحن نیز آغاز شده و تیم‌های مربوطه بصورت منظم مشغول فعالیت هستند.

این اقدام در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۴ ثبت شد و بعنوان گامی مهم در توسعه و خدمت‌رسانی به زائران و مردم منطقه شناخته می‌شود.

