به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پروژه احداث صحن حرم مطهر امام زاده یحیی(ع) با حضور حجتالاسلام و المسلمین سید حسن عالمی، تولیت آستان مقدس امامزاده یحیی(ع)، حاج سید حیات الله عالمی ، قائممقام تولیت، حجتالاسلام و المسلمین سید رضا عالم زاده، رئیس شورای علمای شیعه استان سرپل افغانستان، و جمعی از علما، بزرگان و شخصیتهای اجتماعی بهطور رسمی آغاز گردید.
این پروژه با کمکهای گسترده مردمی منطقه کلید خورد.
همزمان، روند حفر چاه عمیق آب آشامیدنی و آبرسانی برای صحن نیز آغاز شده و تیمهای مربوطه بصورت منظم مشغول فعالیت هستند.
این اقدام در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۴ ثبت شد و بعنوان گامی مهم در توسعه و خدمترسانی به زائران و مردم منطقه شناخته میشود.
نظر شما