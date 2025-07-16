به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست سازمان همکاری شانگهای روز سهشنبه (۲۴ تیر) به میزبانی چین برگزار شد. اعضای این سازمان در بیانیهای تأکید کردند که ثبات در افغانستان تنها از مسیر مشارکت واقعی تمامی اقوام و گروههای سیاسی در ساختار قدرت ممکن است.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در پایان نشست گفت: "تقریباً تمامی اعضای سازمان همکاری شانگهای بر کمک به بازسازی افغانستان توافق دارند، اما این مسیر نیازمند ایجاد یک ساختار قدرت با شمولیت قومی و سیاسی است."
در همین حال، برخی از اساتید دانشگاه کابل از حکومت طالبان خواستند تا با تدبیر و عقلانیت، مسیر صلح و ثبات را در پیش گیرد. آنان تاکید کردند که ترکیب فعلی قدرت در افغانستان انحصاری است و مشارکت اقوام، بهویژه شیعیان، میتواند به توسعه و خروج کشور از انزوا کمک کند.
مقامهای طالبان مدعی هستند که ساختار فعلی دولت همهشمول است، اما در کابینه کنونی حتی یک وزیر شیعه حضور ندارد.
جامعه شیعه افغانستان طی چهار سال گذشته بارها خواستار سهم واقعی در حکومت شدهاند، ولی تاکنون به این درخواستها پاسخی داده نشده است.
