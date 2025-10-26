به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دوغو پرینچک، رهبر حزب وطن ترکیه، با ارسال نامه‌ای رسمی به الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، نسبت به برگزاری «اجلاس خاخام‌های اروپا» در باکو واکنش نشان داد و آن را اقدامی در راستای منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست.

این اجلاس قرار است از ۱۳ تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ (۴ تا ۶ نوامبر ۲۰۲۵) با حضور صدها خاخام اروپایی در پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شود. بر اساس گزارش‌ها، موضوعاتی همچون «پیمان‌های ابراهیم» و راهبردهای مقابله با جنبش‌های ضدصهیونیستی از محورهای اصلی این نشست خواهد بود.

دوغو پرینچک در نامه خود با انتقاد از برگزاری چنین رویدادی در کشور مسلمان آذربایجان نوشت: «برگزاری چنین کنفرانسی در هیچ کشور مسلمان و ترک دیگری سابقه نداشته است. این اقدام می‌تواند تهدیدات علیه کشورهای منطقه و همسایگان در غرب آسیا و قفقاز را تشدید کند و به همبستگی جبهه بشریت، جهان ترک و اسلام آسیب برساند.»

وی در ادامه خطاب به الهام علی‌اف تصریح کرد: «جمهوری آذربایجان ، تحت رهبری پرتجربه شما، نمی‌تواند در جبهه آمریکا و اسرائیل قرار گیرد. برگزاری این کنفرانس لکه‌ای در تاریخ خواهد بود.»

رهبر حزب وطن ترکیه در پایان این نامه از رئیس‌جمهور آذربایجان خواست با در نظر گرفتن استقلال، امنیت و آینده کشورهای منطقه، نسبت به لغو این اجلاس اقدام کند و مانع از قرار گرفتن جمهوری آذربایجان در مسیر سیاست‌های غربی شود.

انتشار این نامه در رسانه‌های ترکیه و سایر کشورهای اسلامی بازتاب گسترده‌ای داشته و به یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در محافل سیاسی و رسانه‌ای ترکیه تبدیل شده است.

