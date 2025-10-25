به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) – ابنا - نشست ستاد بزرگداشت یومالله سیزدهم آبان (روز ملی مبارزه با استکبار جهانی)، امروز شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴ با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار گیلان و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین مجتبی اشجری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان در این نشست با بیان اینکه تبعید معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت جمعی از دانشآموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۱۳۵۸، سه رخداد مهم یومالله سیزدهم آبان است، گفت: وجه مشترک هر سه رویداد، نقشآفرینی استکبار جهانی و توطئه پلید و شوم شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار علیه ملت ایران است.
وی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را اقدامی انقلابی و مردمی دانست و اظهار کرد: این اقدام دانشجویان موجب خنثیشدن توطئههای دشمنان و افشای چهره واقعی شیطان بزرگ شد و راه نفوذ سیاسی و دخالت آمریکای جهانخوار را به میهن اسلامی بست.
حجتالاسلام والمسلمین اشجری با اشاره به اینکه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از این اقدام شجاعانه دانشجویان انقلابی به انقلاب دوم تعبیر کردند، تصریح کرد: اشتباه دانستن تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و گرهزدن دشمنی شیطان بزرگ به آن، بیبصیرتی و دور شدن از اندیشه امامین انقلاب اسلامی است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه مقام معظم رهبری از سفارت آمریکا به مرکز طراحی و اجرای توطئه برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی تعبیر کردند، گفت: ایشان تاکید کردهاند که دشمنی آمریکا ربطی به تسخیر لانه جاسوسی ندارد و آنها از مدتها قبل فعالیت خود را علیه انقلاب اسلامی شروع کرده بودند.
وی، حرکت دانشجویان انقلابی در تسخیر لانه جاسوسی را یک اقدام لازم، بهموقع، عقلانی در راستای دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: این اقدام با تایید معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) و حمایت مردم هیمنه استکبار جهانی را شکست و نقشههای آمریکا را نقش بر آب کرد.
حجتالاسلام والمسلمین اشجری با بیان اینکه مناسبتهای درج شده در تقویم در شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا شورای فرهنگ عمومی مصوب میشوند، تصریح کرد: یومالله سیزدهم آبان که به عنوان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» نامگذاری شده تنها مناسبتی است که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از اعتبار و جایگاه قانونی در سطح مصوبه مجلس برخوردار است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه پخش و بازخوانی مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس سوم از صدا و سیما پیرامون نامگذاری یومالله سیزدهم آبان یکی از مطالبات این ستاد است، بیان کرد: تبیین رخدادهای تاریخی در رسانهها و فضای مجازی به منظور آگاهی نسل جوان از ضرورتهای امروز جامعه است.
وی با تاکید بر اینکه تقابل مستقیم شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه، ماهیت حقیقی استکبار جهانی را فاش ساخت، گفت: یکبار دیگر بر همگان ثابت شد که آمریکا و اسرائیل دو روی یک سکه منحوس هستند و تفکیک بین آنها اشتباه بزرگی است.
حجتالاسلام والمسلمین اشجری به تقارن یومالله سیزدهم آبان با فاطمیه اول و سالروز شهادت حضرت زهرا(س) اشاره کرد و افزود: این همزمانی ضرورت بهرهمندی از ظرفیت تشکلهای دینی و هیئات مذهبی را دوچندان کرده است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان خواستار بزرگداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در یومالله سیزدهم آبان شد و تاکید کرد: روسا و اساتید مراکز دانشگاهی با تعطیلی کلاسها در صبح روز ۱۳ آبان، زمینه حضور گسترده و پرشور دانشجویان را در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی فراهم کنند.
وی با بیان اینکه شعار محوری یومالله سیزدهم آبان سال جاری «متحد و استوار، مقابل استکبار» اعلام شده است، گفت: راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، صبح روز سهشنبه ۱۳ آبان در ۶۱ نقطه از استان گیلان برگزار میشود.
حجتالاسلام والمسلمین اشجری، سخنران راهپیمایی یومالله سیزدهم آبان مرکز استان را دکتر حمیدرضا حاجی بابایی (نایب رئیس مجلس شورای اسلامی) اعلام کرد و افزود: این راهپیمایی در شهر رشت ساعت ۹ صبح از دو مبدأ سپاه پاسداران و ورزشگاه شهید عضدی به سوی پیادهراه فرهنگی شهدای ذهاب (شهرداری) برگزار خواهد شد.
