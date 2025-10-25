به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در عراق، چهره‌های جدیدی از دل محله‌های فقیر بغداد، بصره و شهرهای جنوبی سر برآورده‌اند. جوانانی که با تلفن‌های همراه ساده و خلاقیت شخصی، توانسته‌اند جایگاه تازه‌ای در جامعه برای خود بسازند. این نسل جدید از «مؤثران دیجیتال» (Influencers)، تصویری متفاوت از خود و محیط زندگی‌شان در برابر جامعه‌ای ارائه می‌دهند که سال‌ها آن‌ها را در حاشیه نگاه داشته بود.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید» بر پایه داده‌های مرکز رسانه دیجیتال عراق، شمار کاربران شبکه‌های اجتماعی در این کشور در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳۴ میلیون نفر یعنی نزدیک به ۷۴ درصد جمعیت رسیده است. رشد پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک، بستری فراهم کرده تا جوانان از مناطق کم‌برخوردار عراق نیز بتوانند صدای خود را به گوش دیگران برسانند و گاه حتی به منبع درآمدی جدید دست یابند.

«کرار» در شهرک صدر بغداد که روزی کارگر یک کارگاه آهنگری بود، اکنون با ویدیوهای ساده از کار روزانه‌اش صدها هزار دنبال‌کننده در تیک‌تاک دارد. او می‌گوید: فکر نمی‌کردم با فیلم گرفتن از کارم بتوانم مشهور شوم، اما مردم از دیدن واقعیت زندگی ما استقبال کردند.

«دعاء» در بصره نیز با آموزش خیاطی و بازطراحی لباس‌ها در اینستاگرام، توانسته صفحه‌اش را به یک پلتفرم آموزشی و الهام‌بخش برای زنان جوان تبدیل کند.

کارشناسان این پدیده را نشانه‌ای از دگرگونی اجتماعی می‌دانند. دکتر «ابراهیم الخالدی» استاد رسانه دیجیتال، می‌گوید: در محیط‌هایی که بیکاری بالاست، شهرت دیجیتال تبدیل به مسیر تازه‌ای برای کسب اعتبار اجتماعی و اقتصادی شده است. امروزه یک جوان از محله‌ای فقیر می‌تواند تنها با یک گوشی و اتصال اینترنت به مخاطبان میلیونی برسد.

از سوی دیگر، «نهله حسین» پژوهشگر اجتماعی، معتقد است که این روند پیامدهای دوگانه دارد. براساس گفته این پژوهشگر، در حالی‌که جوانان عراقی به خودباوری و خلاقیت رسیده‌اند، برخی نیز برای جذب دنبال‌کننده بیشتر، به تولید محتوای مغایر با ارزش‌های اجتماعی روی آورده‌اند که موجب صدور احکام قضایی علیه شماری از کاربران تیک‌تاک در عراق شده است.

در واکنش به گسترش سریع این پدیده، هیئت رسانه و ارتباطات عراق دستورالعملی برای ساماندهی فعالیت چهره‌های مشهور اینترنتی تدوین کرده است. بر اساس این دستورالعمل، مؤثران دیجیتال باید در سامانه رسمی ثبت نام کنند و بسته به تعداد دنبال‌کنندگانشان، مبلغی بین ۲۵۰ هزار تا یک میلیون دینار عراقی در سال پرداخت نمایند. هدف از این اقدام، افزایش شفافیت، مقابله با تبلیغات گمراه‌کننده و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر عنوان شده است.

در پایان، «محمود الربیعی» رئیس شورای کمیسران هیئت رسانه و ارتباطات عراق، تأکید می‌کند: عراق باید فرهنگ دیجیتال نوینی بنا کند تا از ظرفیت فناوری برای توسعه و اشتغال بهره‌مند شود. دنیای دیجیتال فرصتی است، اگر آن را به درستی مدیریت کنیم.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸