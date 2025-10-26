به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پستی در شبکه ایکس با اشاره به خیزش گسترده اخیر ۱۸ اکتبر و تبعات داخلی آن در آمریکا نوشت: رسانه‌های آمریکایی همچنان در صدد مدیریت پیامدها و تبعات تجمعات بی سابقه و گسترده ۱۸ اکتبر امسال با عنوان "نه به پادشاه" هستند.

وی در ادامه، می‌افزاید: صورت مسئله گویاست: جامعه آمریکا از تضادها و تعارضات بنیادین و زیرساختی رنج می برد و این مسئله در حال تسری از سطح پنهان به سطح آشکار است.

ایمانی‌پور تصریح می‌کند: بهتر است حکمرانان آمریکایی بیش از این ترس و وحشت خود از خیزش‌های عمومی در این کشور را کتمان نکنند!

