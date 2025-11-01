به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی پور در پستی در شبکه ایکس نوشت: تجمیع نتایج چندین نظرسنجی اخیر در آمریکا صهیونیست ها را وحشتزده ساخته است: «تقریبا اکثریت ۷۰ درصدی نسل جدید آمریکا (موسوم به نسل هزاره سوم) با وجود انعقاد آتش بس ظاهری ترامپ در نوار غزه، نفرت خود از رژیم صهیونیستی را پنهان نمی کنند. تغییر نسل در آمریکا نه تنها رژیم اشغالگر قدس، بلکه اونجلیست ها و نومحافظه کاران را نسبت به آینده خود نگران ساخته است.»

بسیاری از جامعه شناسان و سیاستمداران در آمریکا نیز نسبت به رویگردانی نسل جدید این کشور نسبت به سیاستهای توسعه طلبانه و اشغالگرایانه واشنگتن و تل آویو در نظام بین الملل (خصوصا منطقه غرب آسیا) به حکمرانان خود هشدار داده اند.

................

پایان پیام/ ۲۱۸

