بانک جهانی: زلزله اخیر در شرق افغانستان ۱۸۳ میلیون دلار خسارت وارد کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بانک جهانی اعلام کرد زمینلرزه ۶ ریشتری که در ۳۱ اوت در شرق افغانستان رخ داد، حدود ۱۸۳ میلیون دلار خسارت مستقیم به ساختمانها و زیرساختهای این مناطق وارد کرده است.
این میزان خسارت بیش از یک درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۳ را تشکیل میدهد.
بر اساس گزارش بانک جهانی که با استفاده از روش «تخمین سریع از راه دور» تهیه شده، استانهای کنر و ننگرهار ۹۷ درصد کل خسارات را متحمل شدهاند؛ میزان خسارت در کنر ۱۳۴.۷ میلیون دلار و در ننگرهار ۴۲.۶ میلیون دلار برآورد شده است.
این گزارش نشان میدهد که خانههای مسکونی با ۳۵ درصد از کل خسارات، بیشترین آسیب را دیدهاند و پس از آن، ساختمانهای غیرمسکونی و تأسیسات کشاورزی قرار دارند.
این نهاد بین المللی گفته است به دلیل استفاده از سازههای سنگی و گلی با سقفهای سنگین، خانهها در مناطق زلزلهزده به شدت آسیبپذیر بودهاند.
بانک جهانی همچنین گزارش داد که خدمات ضروری مانند بهداشت و آموزش در این مناطق مختل شده است.
فاریس حداد زیروس، مدیر بانک جهانی در افغانستان، ضمن ابراز همدلی با مردم این کشور، بر همکاری نزدیک با شرکا برای کمکرسانی اضطراری و بازسازی بلندمدت تأکید کرد.
این نهاد چند روز پس از زلزله، ۱۵ میلیون دلار برای حمایت اضطراری از مناطق آسیبدیده اختصاص داد.
این زمینلرزه که مرگبارترین زلزله در افغانستان از سال ۱۹۹۸ به شمار میرود، جان حدود ۲ هزار نفر را گرفت و بین ۵۰۰ هزار تا ۱.۳ میلیون نفر را به شدت تحت تأثیر قرار داد.
