به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ زمینلرزهای شدید با قدرت ۶.۳ ریشتر نیمهشب (۱۲آبان) استانهای شمالی افغانستان را لرزاند.
بر اساس آمارهای اعلامشده از سوی حکومت سرپرست افغانستان، تا زمان تنظیم این گزارش، دستکم ۲۰ تن جان باخته و بیش از ۵۰۰ نفر دیگر زخمی شدهاند.
گزارشها حاکی است که روستاهای متعددی در استانهای بلخ و سمنگان بهطور گسترده تخریب شدهاند، اما هنوز از میزان دقیق تلفات و خسارات اطلاعات روشنی در دست نیست.
خبرنگار ابنا در گزارشی میدانی از شهرستان خُلم استان سمنگان افغانستان، روایت پدر داغدیدهای به نام عبدالرحیم را بازتاب داده است؛ مردی که عروس دهماههاش را در پی این حادثه از دست داده و خود نیز از ناحیه سر مجروح شده است. او گفت:
«خواب بودیم که زلزله شدید رخ داد. من و بچهها بیرون برآمدیم، اما عروسم که در تهکوی خوابیده بود، نتوانست فرار کند و زیر آوار ماند و شهید شد.»
عبدالرحیم با اشاره به تخریب کامل خانهاش افزود: «فقیر و ناتوان هستم. از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان میخواهم که به مردم کمکهای فوری برسانند.»
شاهدان دیگر این رویداد در منطقه تنگی تاشقرغان در نزدیکی مزارشریف نیز از لحظات وحشتناک حادثه گفتهاند.
یکی از مغازهداران محلی که همراه پسرش هنگام وقوع زمینلرزه در محل کار بوده، گفت:
«وقتی زلزله شد، پسرم را صدا زدم که بلند شو، زلزله شده. تا بیرون شدیم، دیدیم که سنگ مثل باران از بالا میریخت. بسیاری از ماشینهای مسافربری و رهگذران زیر سنگها ماندند.»
به گفته او، دستکم ۲۵ نفر تنها در همان منطقه جان خود را از دست دادهاند.
چند ساعت پس از این فاجعه، نهادهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد، تیمهای امدادی خود را برای کمک به آسیبدیدگان به مناطق زلزلهزده اعزام کردند.
