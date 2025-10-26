تأکید عضو جامعه مدرسین بر اتحاد علما و اندیشمندان برای تحقق تمدن نوین اسلامی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سعید واعظی، از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در جمع علما و اندیشمندان کشورهای اسلامی در دانشگاه اسلامی و صنعتی غازی آنتپ ترکیه، بر ضرورت اتحاد و همبستگی میان اندیشمندان و رهبران دینی جهان اسلام برای تحقق تمدن نوین اسلامی و تشکیل امت واحده تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سعید واعظی، استاد حوزه علمیه قم، در ضیافت عصرانه ریاست دانشگاه اسلامی و صنعتی شهر غازی آنتپ که با حضور جمعی از نخبگان، علما و اندیشمندان کشورهای اسلامی برگزار شد، به بررسی چالش‌ها و موانع پیش‌روی تحقق امت واحده اسلامی پرداخت.

وی در سخنان خود با اشاره به اهمیت همگرایی امت اسلامی اظهار کرد: تعصب‌ها و تمرکز بیش از اندازه بر اختلافات جزئی میان مذاهب، از موانع اصلی در مسیر شکل‌گیری امت واحده و تمدن نوین اسلامی است.

استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: امت اسلامی و مذاهب گوناگون، اشتراکات فکری، فرهنگی و اعتقادی فراوانی دارند که می‌تواند پایه‌گذار وحدت حقیقی و عامل نزدیکی بیشتر ملت‌ها و اندیشمندان جهان اسلام باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین واعظی در پایان تأکید کرد: تقویت همبستگی و همفکری میان علما و نخبگان، لازمه عبور از چالش‌های موجود و تحقق آرمان بزرگ تمدن نوین اسلامی است.

