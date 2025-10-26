از آکاپلا تا روایت جنگ ۱۲ روزه؛ جشنواره «آوای عشق» میزبان صدای هنرمندان گیلانی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «روح‌الله قمری» روز یکشنبه، 4 آبان 1404 در گفت‌وگویی از برگزاری هفتمین جشنواره ملی و استانی موسیقی و سرود استان گیلان گفت و اظهار کرد: این جشنواره در چهار بخش اصلی شامل سرود و گروه‌نوازی (کُر)، آکاپلا، تک‌خوانی و تک‌آهنگ در قالب‌های دستگاهی، نواحی، مدال، تلفیقی و پاپ، و روایتگری جنگ ۱۲ روزه همراه با ساز ایرانی برگزار می‌شود.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان گیلان، با اشاره به گستره مخاطبان این رویداد هنری، افزود: جشنواره «آوای عشق» فرصتی ارزشمند برای حضور تمامی رده‌های سنی از هنرمندان استان خواهد بود و گروه‌های سرود، خوانندگان، گروه‌های آکاپلا و نوازندگان می‌توانند آثار خود را در این رویداد ارائه دهند.

وی با تأکید بر اهداف فرهنگی و هنری این جشنواره گفت: برگزاری این جشنواره با هدف ایجاد هم‌افزایی میان هنرمندان، شناسایی استعدادهای جوان موسیقی استان، تقویت امید و نشاط اجتماعی، گسترش روحیه اتحاد و همدلی در جامعه هنری، معرفی استعدادهای درخشان به پروژه‌ها و فعالیت‌های حرفه‌ای، و همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی برای برگزیدگان برنامه‌ریزی شده است.

سرهنگ قمری با اشاره به محورهای موضوعی جشنواره گفت: امت احمد به مناسبت ولادت پیامبر صلح و دوستی، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اتحاد و انسجام ملی، بصیرت و آگاهی جمعی، عاشقانه‌های نبرد اخیر، روایتگری‌های ویژه جنگ تحمیلی، امیدآفرینی، ازدواج و جوانی جمعیت، و سبک زندگی ایرانی اسلامی از جمله موضوعات این دوره از جشنواره هستند.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان گیلان،با بیان اینکه مهلت ارسال آثار تا ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۴ تعیین شده است، اظهار کرد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان‌های سروش و ایتا به شماره ۰۹۳۶۵۵۸۱۰۹۳ ارسال کنند. همچنین امکان ارسال آثار در قالب لوح فشرده به نشانی رشت، خیابان سعدی، مجتمع فرهنگی هنری خاتم‌الانبیاء، طبقه سوم، سازمان بسیج هنرمندان استان گیلان نیز فراهم است. شماره تماس دبیرخانه ۰۱۳۳۳۲۳۸۷۵۷ اعلام شده است.

وی گفت: نحوه اجرای آثار در جشنواره به صورت اجرای زنده خواهد بود.

وی با اشاره به حمایت از تولیدات هنری فاخر در قالب جوایز جشنواره گفت: در بخش سرود، گروه برگزیده اول علاوه بر راه‌یابی به مرحله کشوری، لوح تقدیر و حواله تولید یک سرود جدید شامل آهنگسازی، تنظیم، ضبط صدا، میکس و مسترینگ به ارزش ۲۵۰ میلیون ریال دریافت می‌کند.

سرهنگ قمری افزود: گروه دوم لوح تقدیر و حواله تولید سرود جدید شامل آهنگسازی و تنظیم به ارزش ۱۵۰ میلیون ریال و گروه سوم لوح تقدیر و حواله ضبط استودیویی به ارزش ۵۰ میلیون ریال دریافت خواهند کرد.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان گیلان با اشاره به سایر بخش‌ها اظهار کرد: در بخش آکاپلا، گروه برتر علاوه بر راه‌یابی به مرحله کشوری، حواله ضبط استودیویی به ارزش ۵۰ میلیون ریال دریافت می‌کند.

وی افزود: در بخش‌های تک‌خوانی، تک‌آهنگ و روایتگری نیز برگزیدگان اول، علاوه بر راه‌یابی به مرحله کشوری، حواله ضبط استودیویی به ارزش ۵۰ میلیون ریال دریافت خواهند کرد.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان گیلان در تصریح کرد: داوری آثار توسط هیئتی متشکل از چهره‌های شاخص و صاحب‌نظر موسیقی استان انجام خواهد شد و برترین‌های هر بخش مطابق با سهمیه ابلاغی دبیرخانه استانی به مرحله کشوری معرفی خواهند شد.

