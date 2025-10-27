 ائمه جمعه هدایتگر جامعه در مسیر قرآن کریم هستند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین تقی‌زاده، دبیر ستاد ملی راهبری تدبر در قرآن کریم و رئیس سازمان دارالقرآن الکریم با جمعی از ائمه جمعه سراسر کشور که در مجتمع آدینه تهران برگزار شد، مفاهیم راهبردی قرآنی از منظر رهبر معظم انقلاب تبیین و کلان‌برنامه‌های قرآنی کشور، به ویژه اهداف ستاد ملی تدبر، تشریح شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین تقی‌زاده پنج گام اساسی تعامل با قرآن از نگاه رهبر انقلاب را تشریح کرد و گفت: از نظر مقام معظم رهبری، تلاوت و حفظ قرآن مقدمه‌ای برای انس با کتاب الهی است. این انس زمینه‌ساز تدبر در قرآن و نهایتاً عمل به مفاهیم عالیه آن در زندگی فردی و اجتماعی است.

وی به معرفی مفهوم کلیدی تدبر پرداخت و افزود: تدبر شامل فهم روشمند قرآن، همراهی با باور اعتقادی و منتهی شدن به عمل است.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم با اشاره به تفاوت تدبر با تفسیر بیان کرد: تدبر مسیر رجوع عموم مردم به قرآن برای دریافت پیام هدایتی است، نه یک تحقیق علمی تخصصی.

وی سه سطح مواجهه با قرآن را این‌گونه توضیح داد:

سطح اول: توجه به ظاهر و جسم قرآن.

سطح دوم: درک چارچوب‌ها و خطوط کلی قرآن کریم (محکمات قرآن).

سطح سوم: توجه به جزئیات و تفصیلات قرآن کریم برای کاربرد در زندگی.

حجت‌الاسلام والمسلمین تقی‌زاده با اشاره به واژگان قرآنی «ربانیون» و «ربیون»، نقش ائمه جمعه را در هدایت جامعه مهم و راهبردی دانست و گفت: ربانیون کسانی هستند که با تسلط بر محکمات و جزئیات کتاب الهی، جامعه را تعلیم داده و هدایت می‌کنند. این دقیقاً همان نقشی است که از ائمه محترم جمعه انتظار می‌رود.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم در ادامه توصیه‌های عملی برای ائمه جمعه ارائه شد:

انس مستمر با قرآن: رجوع مکرر به آیات، تفکرات عمیق و تحلیل‌های دقیق برای ایجاد فهم بهتر و کاربردی از قرآن.

ایفای نقش ربانی: آموزش، تبیین و هدایت جامعه بر اساس محکمات قرآن و ارزش‌های الهی.

تحلیل جامع: بررسی آیات، سوره‌ها و چارچوب‌های کلی و جزئی قرآن برای ارائه راهکارهای عملی در زندگی فردی و اجتماعی.

شکل‌دهی ذهن قرآنی: نقش‌آفرینی ائمه جمعه در تبیین عمومی قرآن و ایجاد فرهنگ قرآنی در افکار و رفتار مردم.

این نشست با پرسش و پاسخ و ارائه توصیه‌های عملی برای تقویت نقش ائمه جمعه در هدایت قرآنی جامعه به پایان رسید.

