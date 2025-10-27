به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کنفرانس خاخامهای اروپا (Conference of European Rabbis) اعلام کرد که همایش برنامهریزیشده خود در شهر باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان را که قرار بود از ۳ تا ۶ نوامبر برگزار شود، به دلایل امنیتی لغو کرده است.
این خبر را وبسایت اسرائیلی «Ynet Global» منتشر کرده است.
در این نشست قرار بود حدود ۶۰۰ نماینده از اروپا، اسرائیل و ایالات متحده، از جمله رهبران دینی و شخصیتهای رسمی، شرکت کنند.
خبر برگزاری این کنفرانس در باکو، موجی از انتقادات را علیه جمهوری آذربایجان و شخص الهام علیاف کرد.
در چند روز گذشته دوغو پرینچک، رهبر حزب وطن ترکیه، با ارسال نامهای رسمی به الهام علیاف، رئیسجمهور جمهوری آذربایجان، نسبت به برگزاری «اجلاس خاخامهای اروپا» در باکو واکنش نشان داد و آن را اقدامی در راستای منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست.
دوغو پرینچک در نامه خود با انتقاد از برگزاری چنین رویدادی در کشور مسلمان آذربایجان نوشت: «برگزاری چنین کنفرانسی در هیچ کشور مسلمان و ترک دیگری سابقه نداشته است. این اقدام میتواند تهدیدات علیه کشورهای منطقه و همسایگان در غرب آسیا و قفقاز را تشدید کند و به همبستگی جبهه بشریت، جهان ترک و اسلام آسیب برساند.»
وی در ادامه خطاب به الهام علیاف تصریح کرد: «جمهوری آذربایجان ، تحت رهبری پرتجربه شما، نمیتواند در جبهه آمریکا و اسرائیل قرار گیرد. برگزاری این کنفرانس لکهای در تاریخ خواهد بود.»
...................
پایان پیام
نظر شما