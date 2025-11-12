مدیریت معنوی مرد در خانواده: ستون استحکام خانواده

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: مرد باید خانه را سرشار از بوی خدا کند، چهار جلوه اصلی این مدیریت شامل پیشتازی پدر در عبادات، بردن خانواده به فضاهای معنوی، پاسداری از حریم الهی و تقویت فضای معنوی روزمره شرح داده میشود. هدف نهایی، ایجاد خانوادهای آرام، فرزندانی مؤمن و همسری با احساس امنیت است.
1. مفهوم مدیریت معنوی: عطر الهی در خانه
مدیریت معنوی یعنی چه؟
مدیریت معنوی یعنی اینکه مرد باید خانه را سرشار از بوی خدا کند. باید زمینهای فراهم کند تا میان اعضای خانواده و خداوند متعال، و میان آنان و اهل بیت علیهمالسلام، یک رابطهی زنده و گرم برقرار شود 💫. خانهای که در آن یاد خدا جاری است، آرامش دارد، نور دارد، برکت دارد. مدیریت معنوی میتواند ستون اصلی استحکام خانواده باشد .
"الَّذِینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِکْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ" (1)
آنها کسانی هستند که ایمان آوردهاند و دلهایشان به یاد خدا آرام میگیرد. آگاه باشید، تنها با یاد خدا دلها آرام میگیرد.
2. جلوههای عملی مدیریت معنوی در خانواده
چند نمونه از مدیریت معنوی پدر خانواده عبارتند از:
2.1. پیشتازی پدر در امور عبادی (الگوی عملی)
اولین نکته این است که پدر خانواده در عبادتها و معنویتها پیشگام باشد. وقتی وقت نماز میشود، اولین کسی که وضو میگیرد و به نماز میایستد، پدر باشد. در ماه رمضان، روزهداریاش الگو باشد. وقتی پدر در امور معنوی جلوتر از دیگران حرکت میکند، فرزندان و همسرش ناخودآگاه دنبالهرو او میشوند .
📿مرد مؤمن باید چراغ ایمان خانه باشد، نه اینکه فقط توصیه کند، بلکه خودش پیشقدم باشد.
"لَّقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَذَکَرَ اللَّهَ کَثِیرًا" (2)
مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود، برای آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را فراوان یاد میکنند. (این آیه بر اهمیت الگوبرداری و سرمشق قرار دادن خوبان تأکید دارد، که در خانواده نقش پدر در آن برجسته است.)
2.2. بردن خانواده به فضاهای معنوی ✨ (ایجاد محیط رشد)
نکتهی دوم این است که مرد، باید اعضای خانوادهاش را در فضاهای پاک و الهی حاضر کند، از جمله:
_حضور در مسجد محل
_زیارت امامزادهها و حرمهای مطهر
_شرکت در هیئتها و برنامههای مذهبی
همین رفتوآمدهای ساده اما مداوم، ریشهی ایمان را در دل فرزندان محکم میکند .
2.3. پاسداری از حریم الهی در خانه 🛡 (غیرت معنوی)
سومین نکتهی مدیریت معنوی این است که مرد، باید از حریم خدا در خانواده پاسداری کند. اینجا بحث غیرت مطرح میشود. غیرت یعنی چه؟
غیرت همان برج دیدهبانی خدا در زندگی است. مثل یک سرباز که در برجک نگهبانی میایستد و از منطقهی نظامی یا اقتصادی محافظت میکند، مرد هم باید در برجک غیرت بایستد و از حریم الهی در خانهاش محافظت کند 🔰.
یعنی مراقب باشد:
حیا و حجاب همسر و دخترش حفظ شود.
ارتباط با نامحرمها کنترل شود.
و عوامل غفلت از خدا (مثل برنامههای مضر، ماهواره و ...) در خانه جایگاهی نداشته باشد.
این یعنی غیرت، یعنی مدیریت معنوی در عمل .
"یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَیْهَا مَلَائِکَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا یَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ" (3)
ای کسانی که ایمان آوردهاید، خود و خانواده خویش را از آتشی که هیزم آن انسانها و سنگها هستند، نگه دارید؛ آتشی که فرشتگانی خشن و سختگیر بر آن گمارده شدهاند، که هرگز فرمان خدا را مخالفت نمیکنند و آنچه را دستور داده شدهاند، انجام میدهند.
2.4. تقویت فضای معنوی روزمره (جاری سازی یاد خدا)
مدیریت معنوی فقط عبادت و ظاهر نیست. گاهی در گفتوگوها، در نوع حرف زدن، در رفتار روزمره، باید بوی خدا بیاید. وقتی پدر با آرامش و لبخند با خانواده حرف میزند، وقتی در خانه غیبت و دروغ جایی ندارد، وقتی قرآن خوانده میشود، ذکر گفته میشود — همهی اینها نشانهی فضای معنوی زنده در خانواده است .
"أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ" (4) (تکرار برای تأکید بر جاری بودن یاد خدا در زندگی روزمره)
آگاه باشید، تنها با یاد خدا دلها آرام میگیرد.
"وَقُل لِّعِبَادِی یَقُولُوا الَّتِی هِیَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّیْطَانَ یَنزَغُ بَیْنَهُمْ ، إِنَّ الشَّیْطَانَ کَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِینًا" (5)
و به بندگانم بگو سخنی بگویند که بهترین باشد؛ چرا که شیطان میان آنان فساد میکند. بیگمان شیطان برای انسان دشمنی آشکار است. (این آیه به اهمیت گفتار نیکو در روابط اشاره دارد که بخشی از فضای معنوی خانه است.)
3. ثمرات مدیریت معنوی
مدیریت معنوی یعنی اینکه مرد:
در امور عبادی پیشگام باشد.
خانواده را به فضاهای معنوی ببرد.
از حریم الهی پاسداری کند.
و فضای خانه را با یاد خدا عطرآگین سازد.
نتیجهی چنین مدیریتی چیست؟
خانوادهای آرام،
فرزندانی مؤمن،
و همسری که در کنار شوهرش احساس امنیت و آرامش دارد.
پینوشت:
1.سوره رعد/آیه 68
2.سوره احزاب/آیه 21
3.سوره تحریم/آیه 6
4.سوره رعد/آیه 28
5.سوره اسراء/آیه 53
بانو" ف. دلداری"( پژوهشگر در عرصه رسانه و فضای مجازی و مشاور خانواده)
