به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای نظارت بر مدارس و حوزات علمیه شیعه در افغانستان از ۶۰۰ جوان متقاضی برای ورود به حوزه علمیه و تحصیل در مدارس دینی کابل آزمون گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم محقق، عضو این شورا به خبرنگار ابنا گفت که این آزمون روز دوشنبه(۵ آبان) اخذ شده و در صورتی‌که متقاضیان نمرات قبولی کسب کنند، به عنوان طلبه در مدارس و حوزات علمیه مشغول تحصیل خواهند شد.

آقای محقق اظهار داشت که این آزمون سالی یک مرتبه از سوی شورای نظارت بر حوزات علمیه در کابل و سایر مناطق شیعه‌نشین افغانستان برگزار می‌شود و زمینه تحصیل جوانانی است که می‌خواهند طلبه شوند را فراهم می‌کند.

حجت‌الاسلام محقق با ابراز خرسندی از استقبال جوانان در کابل و مناطق هزاره‌جات از آزمون‌های شورای نظارت بر حوزات علمیه تأکید کرد: این استقبال جوانان شیعه نشان می‌دهد که بعد از تحولات اخیر در افغانستان، میزان علاقه‌مندی جوانان به مدارس دینی و حوزه‌های علمیه افزایش یافته است.

عضو شورای نظارت بر مدارس و حوزات علمیه کابل خاطرنشان ساخت که بعد از قبولی متقاضیان، برای آن‌ها پرونده تشکیل شده و شامل امتیازاتی مانند دریافت شهریه می‌شوند.

برخی از آمارها حاکی از آن است که در حال حاضر بیش از ۶۰۰ مدرسه و حوزه علمیه رسمی مربوط به شیعیان در کابل و مناطق شیعه‌نشین فعالیت دارند.

