افشای هویت یکی از عاملان حمله مرگبار در سیدنی استرالیا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مقامهای استرالیایی از شناسایی هویت یکی از مظنونان دخیل در حمله مرگبار به ساحل بوندای در شهر سیدنی خبر دادند؛ حملهای که همزمان با برگزاری مراسم مذهبی یهودیان به مناسبت عید «حانوکا» رخ داد و دهها کشته و زخمی برجای گذاشت.
بر اساس اعلام پلیس استرالیا، فرد مظنون «ناوید اکرم» ۲۴ ساله و ساکن جنوبغرب سیدنی معرفی شده است. مقامهای امنیتی این کشور تاکنون جزئیات بیشتری درباره پیشینه، انگیزهها یا ارتباطات احتمالی او منتشر نکردهاند.
در همین ارتباط، رسانههای محلی تصاویری منتشر کردند که جوانی مسلح را در حالی که بر بام یک ساختمان نشسته، نشان میدهد. مقامهای استرالیایی تأیید کردهاند که این تصاویر به یکی از مظنونان حمله مربوط است و در چارچوب تحقیقات در حال بررسی قرار دارد.
عملیات شناسایی و تعقیب مظنونان با آمادهباش گسترده امنیتی همراه بود. نیروهای پلیس استرالیا به منزل خانواده اکرم در یکی از محلههای مسکونی یورش بردند و حضور پرشمار خودروهای امدادی و چراغهای اضطراری، از جدیت و سرعت واکنش دستگاههای امنیتی حکایت داشت.
در عین حال، برخی کاربران شبکههای اجتماعی اطلاعات تأییدنشدهای درباره ریشه قومی مظنون منتشر کردند و مدعی شدند او دارای اصالت پاکستانی است، اما مقامهای رسمی استرالیا تأکید کردهاند که این ادعاها تاکنون بهصورت رسمی تأیید نشده است.
پلیس استرالیا اعلام کرد که در جریان درگیریها، یکی از عاملان حمله کشته شده، اما هنوز مشخص نیست فرد کشتهشده ناوید اکرم بوده یا مهاجم دیگر. همچنین یک مظنون دیگر زخمی و بازداشت شده که وضعیت جسمانی او وخیم گزارش شده است.
این حمله، تجمعی از اعضای جامعه یهودیان استرالیا را در نزدیکی ساحل بوندای هدف قرار داد. تصاویر منتشرشده از صحنه حادثه، وحشت و آشوب گسترده، فرار شهروندان و حضور سنگین نیروهای پلیس مسلح را نشان میدهد.
بر اساس آمار اولیه، این حمله ۱۲ کشته از جمله دو مأمور پلیس و ۲۹ زخمی بر جای گذاشته است. نیروهای امدادی همچنان به انتقال مجروحان و ارائه خدمات درمانی ادامه دادند.
در واکنش به این حادثه، دکتر «ابراهیم ابومحمد» مفتی اعظم استرالیا و نیوزیلند، این حمله را بهشدت محکوم کرد و آن را اقدامی تروریستی و احمقانه خواند و تأکید کرد که هدف قرار دادن غیرنظامیان، بدون توجه به دین یا هویت، جنایتی غیرقابل توجیه است.
از سوی دیگر، «مال لانیون» رئیس پلیس ایالت نیوساوتولز، اعلام کرد که تحقیقات همچنان ادامه دارد و پلیس استرالیا در ارتباط نزدیک با جامعه، عمل میکند و با پیشرفت روند تحقیق، اطلاعات بیشتری منتشر خواهد شد.
