به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در لحظات آشوب و وحشت ناشی از حمله مسلحانه در ساحل بوندی شهر سیدنی استرالیا، نام مسلمان «احمد الاحمد» به محور توجه گسترده تبدیل شد؛ چرا که مسئولان استرالیایی او را به دلیل شجاعتش «قهرمان» نامیدند.

این عنوان پس از اقدام قهرمانانه احمد الاحمد در خلع سلاح یکی از دو مهاجم در جریان حمله‌ای که به کشته شدن 16 نفر و زخمی شدن 29 نفر انجامید، به او داده شد؛ حادثه‌ای که استرالیا را تکان داد و بازتاب جهانی یافت.

خویشاوندان احمد الاحمد اعلام کردند که وی دارای تابعیت استرالیایی با ریشه سوری است و دخالت او صرفاً از انگیزه انسانی برای توقف تیراندازی و نجات جان غیرنظامیان ناشی شد. این حادثه در جریان جشن‌های یهودیان به مناسبت عید «حانوکا» در ساحل بوندی ایالت نیو ساوت ولز رخ داد و نخست‌وزیر ایالت، کشته شدن یکی از مهاجمان را تأیید کرد.

ریشه سوری و انگیزه انسانی

مصطفی الاسعد، از بستگان احمد الاحمد، در گفت‌وگو با شبکه «التلفزیون العربی» گفت: وی اهل روستای النیرِب در استان ادلب سوریه است و با انگیزه انسانی وارد عمل شد. او افزود: احمد الاحمد هنگام تلاش برای خلع سلاح مهاجم، با دو گلوله در شانه و دست چپ خود زخمی شد و به بیمارستان منتقل گردید. وضعیت جسمانی او پایدار است و قرار است تحت عمل جراحی برای خارج کردن گلوله‌ها قرار گیرد.

الاسعد نقل کرد که احمد الاحمد گفته است: «آنچه انجام دادم یک اقدام انسانی بود. هیچ‌ انسان شریفی نمی‌تواند شاهد قتل مردم باشد و برای توقف آن اقدامی نکند.»

مقام‌های بلندپایه استرالیا روز یکشنبه از شجاعت احمد الاحمد تقدیر کردند و او را «قهرمان» خواندند. کمیسر پلیس ایالت اعلام کرد که در این حمله 29 نفر از جمله دو پلیس زخمی شدند. رسانه‌های استرالیایی و جهانی نیز به طور گسترده به پوشش این حادثه پرداختند و اقدام احمد الاحمد را برجسته کردند.

مصطفی الاسعد در گفت‌وگو با شبکه «7NEWS» استرالیا از مقابل بیمارستانی که احمد الاحمد بستری بود، گفت: «او جان‌های بی‌شماری را نجات داد.»

تصاویر مستند و واکنش‌ها

ویدئوی منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی لحظه حمله احمد الاحمد به یکی از مهاجمان و تلاش برای خلع سلاح او را نشان می‌دهد. در این ویدئو، تیراندازی مهاجم و سپس اقدام احمد الاحمد برای مهار او دیده می‌شود. در جریان این اقدام، احمد الاحمد هدف دو گلوله از سوی مهاجم دیگر قرار گرفت.

کریس مینز، نخست‌وزیر ایالت نیو ساوت ولز، این حادثه را «تکان‌دهنده و بی‌سابقه» توصیف کرد و لحظه خلع سلاح مهاجم توسط احمد الاحمد را «یکی از غیرقابل باورترین صحنه‌های زندگی‌اش» دانست. او گفت: «این مرد یک قهرمان واقعی است و بی‌تردید بسیاری امشب به لطف شجاعت او زنده هستند.»

«آنتونی آلبانیز»، نخست‌وزیر استرالیا نیز از همه شهروندانی که برای کمک وارد عمل شدند تقدیر کرد و آنان را «قهرمان» نامید. وی افزود: «امروز شاهد بودیم که استرالیایی‌ها به سوی خطر رفتند تا به دیگران کمک کنند.»

جامعه مسلمانان استرالیا نیز این حمله را محکوم کرد. شورای ملی امامان جماعت استرالیا در بیانیه‌ای ضمن ابراز همدردی با قربانیان و خانواده‌های آنان، خواستار محاکمه عاملان حمله شد.

..........................

