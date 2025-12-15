به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جزئیات تازهای از هویت «احمد الاحمد»، شهروند مسلمان سوریتبار، منتشر شده است؛ مردی که در جریان تیراندازی مرگبار در ساحل «بوندی/بوندای» (Bondi Beach)، یکی از سواحل معروف شهر «سیدنی» در کشور استرالیا، با خلع سلاح مهاجم، جان افراد بسیاری را نجات داد و به عنوان قهرمان شناخته شد.
احمد الاحمد ۴۳ ساله، متولد روستای «النَّیرب» در استان «ادلب» در شمالغرب سوریه است و از سال ۲۰۰۶ میلادی به استرالیا مهاجرت کرده و تابعیت این کشور را دارد. او در راستای امرار معاش، فروشنده میوه است و از ۱۹ سال پیش تاکنون از پدر و مادرش دور از وطن زندگی میکند.
پدر و مادر احمد در گفتوگو با شبکه «ایبیسی» استرالیا اعلام کردند که فرزندشان در جریان این حمله، چهار تا پنج بار از ناحیه شانه هدف گلوله قرار گرفته و چند گلوله همچنان در بدن او باقی مانده است. به گفته مادرش، «ملیکه حسن الاحمد»، احمد زمانی وارد عمل شد که دید مردم در حال جاندادن هستند و مهاجم پس از اتمام مهماتش، توسط او خلع سلاح شد.
بر اساس اعلام پلیس استرالیا، شامگاه یکشنبه دو مهاجم به نام «ساجد اکرم» ۵۰ ساله و پسرش «نوید» ۲۴ ساله، در امتداد ساحل بوندای اقدام به تیراندازی کردند که در نتیجه آن ۱۵ نفر کشته و ۴۲ نفر زخمی شدند. پلیس این حادثه را یک «اقدام تروریستی» توصیف کرده است.
در این حمله، ساجد اکرم کشته شد و پسرش با جراحات شدید به بیمارستان منتقل شد. پلیس همچنین تأکید کرده است که مداخله شهروندان عادی، از جمله احمد الاحمد، نقش مهمی در جلوگیری از افزایش تلفات داشته است.
پدر و مادر احمد میگویند او بدون توجه به دین، ملیت یا پیشینه افراد، برای نجات جان انسانها اقدام کرده است. به گفته پدرش، «او حتی لحظهای به این فکر نکرد که چه کسانی را نجات میدهد؛ فقط دید انسانهایی در حال جاندادن هستند.»
بر اساس اظهارات خانواده، احمد هنگام وقوع حادثه به همراه یکی از دوستانش در حال نوشیدن قهوه در ساحل بود که صدای تیراندازی را شنید. اندکی بعد، ویدئویی از لحظه درگیری او با یکی از مهاجمان منتشر شد که نشان میدهد احمد از پشت به او نزدیک شده و سلاحش را میگیرد؛ تصاویری که بهسرعت در شبکههای اجتماعی فراگیر شد.
به گفته «حُزَی الکنج»، پسرعموی احمد، نخستین عمل جراحی او با موفقیت انجام شده و احتمال انجام چند عمل دیگر نیز وجود دارد. در همین حال، یک کمپین مردمی جمعآوری کمک مالی به نام او راهاندازی شده که بیش از یک میلیون دلار کمک مردمی جذب کرده است. احمد همچنان در بیمارستان بستری است و تحقیقات درباره این حمله ادامه دارد.
