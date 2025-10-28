به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام ولادت باسعادت حضرت زینب کبری(س) نشست با عنوان «نقش زنان رسانه‌ای در مقاومت» با حضور کارشناسانی از کشورهای لبنان و سوریه در خبرگزاری ابنا برگزار شد.

در این نشست، دکتر قدوه عبدالستار، نویسنده، محقق لبنانی، دکتر لیندا طبوش، استاد دانشگاه و پژوهشگر لبنانی، و دکتر فاطمه آزادی‌منش، پژوهشگر و فعال رسانه‌ای سوری، به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

قدوه عبدالستار: زن مسلمان، صدایی خاموش نیست

دکتر قدوه عبدالستار گفت: «ستایش خداوندی را که اسلام را با نور حقیقت گرامی داشت و بشریت، چه زن و چه مرد، را با قدرت کلام و صدای پیام گرامی داشت. درود و سلام بر محمد و خاندان پاکش که چراغ‌های هدایت و مشعل‌های نور بودند.»

او با اشاره به نقش تاریخی زنان مسلمان در عرصه آگاهی و مقاومت افزود: «زن مسلمان هرگز موجودی حاشیه‌ای یا صدایی خاموش نبوده است. همواره در ایجاد آگاهی و مقابله با نیروهای باطل و استبداد نقش داشته است. همین بس که از بانو زینب (سلام‌الله‌علیها) یاد کنیم که در برابر طاغوت زمان خود، یزید بن معاویه، ایستاد و با کلام حق، چهره ظلم را افشا کرد. او شکست نظامی را به پیروزی ابدی رسانه‌ای و اخلاقی تبدیل کرد.»

جنگ امروز، جنگ رسانه‌هاست

عبدالستار با تأکید بر اینکه «سرمایه‌گذاری جهانی امروز دیگر صرفاً به توپ و تانک وابسته نیست»، گفت: «رسانه‌ها به ابزار اصلی قدرت تبدیل شده‌اند؛ رسانه‌هایی که گمراه می‌کنند، دروغ را زیبا جلوه می‌دهند، حقایق را تحریف می‌کنند و در دل جوانان شک می‌کارند. آنها هویت، فرهنگ و بنیان ملت‌ها را هدف گرفته‌اند.»

او افزود: «در این میان، نقش زنان مسلمان پررنگ‌تر است. چه به‌عنوان روزنامه‌نگار، چه نویسنده، فعال رسانه‌های اجتماعی یا مربی در خانواده و جامعه، زن مسلمان می‌تواند صدای تأثیرگذار حقیقت باشد. وقتی صدای زن مسلمان پیام حق را منتقل می‌کند، از گلوله قدرتمندتر می‌شود؛ چون در ذهن و دل نفوذ می‌کند.»

سه محور مسئولیت زن مسلمان در رسانه

دکتر عبدالستار سپس به سه محور اصلی مسئولیت زنان مسلمان در عرصه رسانه اشاره کرد و گفت:

۱. ایجاد آگاهی:

زن مسلمان باید صدای حقیقت باشد، فریب رسانه‌های مغرض را افشا کند و دروغ‌هایی را که به‌ظاهر جذاب تبلیغ می‌شوند، آشکار سازد. او باید رنج ملت‌های مظلوم، از فلسطین گرفته تا هر نقطه‌ای که کرامت انسانی لگدمال می‌شود، را برجسته کند.

۲. دفاع از هویت:

رسانه‌های معاصر تلاش می‌کنند زنان را از کرامتشان تهی کنند و از تصویر آنان به‌عنوان کالایی تبلیغاتی بهره ببرند. چالش بزرگ زن مسلمان در اینجاست؛ حفظ هویت خود و ارائه الگویی که نشان دهد ترکیب اصالت و مدرنیته ممکن است. کرامت با میزان برهنگی سنجیده نمی‌شود، بلکه با میزان تعهد به پیام سنجیده می‌شود.

۳. تربیت نسل‌های رسانه‌ای:

مسئولیت زن مسلمان به مشارکت فردی در رسانه‌ها محدود نیست؛ او باید نسل‌هایی را پرورش دهد که درک درستی از رسالت رسانه‌ای و قدرت کلام داشته باشند.

دعوت به مقاومت با کلام آزاد

دکتر عبدالستار در پایان سخنان خود گفت: «بیایید همگی شعار روشن خود را با کلام آزاد، با خدای حق و با هویت اصیل سر دهیم تا پروژه‌های پذیرش و سلطه را شکست دهیم. زن مسلمان با جایگاه تأثیرگذار خود می‌تواند در خط مقدم این رویارویی باشد؛ همان‌گونه که در طول تاریخ در تمام عرصه‌های حقیقت حضور داشته است.»

لیندا طبوش: زنان مسلمان در خط مقدم آگاهی و مقاومت

دکتر لیندا طبوش، فعال رسانه‌ای لبنانی و استاد دانشگاه گفت: «من در این نشست درباره مشارکت رسانه‌ای زنان در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی سخن می‌گویم؛ به‌ویژه درباره زنان فلسطینی، لبنانی و ایرانی که در صحنه‌های مختلف مقاومت و آگاهی‌سازی نقش ایفا کرده‌اند.»

او با اشاره به زنان ایرانی افزود: «زنان ایرانی از دوران انقلاب اسلامی تا امروز، در برابر تجاوزها و فشارها ایستاده‌اند. همکار عزیزمان خانم سحر امامی در ایران نمونه‌ای از زنانی است که داستان‌های حماسی را روایت می‌کنند. زنان در جایی که باید باشند، هستند؛ همان‌طور که زنان لبنانی از آغاز مقاومت در کنار امام موسی صدر، سپس سید عباس موسوی و دبیرکل شهید حزب‌الله حضور داشتند. این مسیر امروز نیز با رهبری شیخ نعیم قاسم ادامه دارد. مقاومت، از آنِ ما بوده و خواهد بود.»

زن مسلمان؛ عنصر آگاه‌ساز و اصلاح‌گر

دکتر طبوش در بخشی از سخنان خود گفت: «زنان نقش خود را به‌طور مؤثر ایفا می‌کنند تا حضور و هویت خود را به‌عنوان عنصری فعال و سازنده در جامعه تثبیت کنند. آنان در گسترش آگاهی فرهنگی و فکری و ارتقای معیارهای جامعه سهم جدی دارند؛ تا با تحولات روز همگام شوند و در برابر چالش‌ها ایستادگی کنند.»

او افزود: «انباشت فکری و رفتاری غلط در جوامع مدرن، نتیجه‌ی انحرافاتی است که غرب در مسیر انسان و زن پدید آورده است؛ غرب تلاش می‌کند زنان، به‌ویژه زنان مسلمان، را از ذات الهی خود و رسالت انسانی‌شان دور کند. در حالی که وظیفه زن در نگاه قرآن، رسیدن به کمال انسانی است؛ همان نقشی که در واقعه‌ی کربلا در چهره‌ی زینب کبری(س) و ام‌وهب، نخستین زن شهید عاشورا، جلوه‌گر شد.»

کربلا؛ الگوی ماندگار پیام رسانه‌ای زنان

او با اشاره به اینکه «کربلا مکتب رسانه‌ای زن مؤمن است» ادامه داد: «نقش زنان در پیام‌رسانی عاشورا باید بیشتر شناخته شود. متأسفانه ما الگوهای زن مؤمن و فعال را کمتر معرفی می‌کنیم، در حالی‌که زنان کربلا پیام حقیقت را به جهانیان رساندند.»

طبوش با یادآوری سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: «امام خامنه‌ای بارها بر نقش اساسی زنان در انقلاب و دوران دفاع تأکید کرده‌اند. این نقش، حیاتی بوده و در آینده نیز حیاتی خواهد بود. این سخن در مورد زنان لبنان نیز صادق است.»

رسانه، شغل نیست؛ رسالت است

دکتر طبوش سخنان خود را با این جملات به پایان رساند: «امیدوارم این نشست‌ها با حضور زنانی فرهیخته ادامه داشته باشد؛ زنانی که می‌دانند رسانه پرستیژ یا شغل نیست، بلکه رسالت و مسئولیت است. زنان مومن هرگز برای یافتن شغل، از زیبایی‌شان استفاده نکرده و نمی‌کنند. رسانه برای ما پیامی است که ما را از حالمان آگاه می‌کند و برای آینده‌مان برنامه می‌سازد. کسی که گذشته و تاریخ خود را نشناسد، حال و آینده‌ای ندارد. ما هر جا که لازم باشد، خواهیم بود؛ در مسیر اطاعت خدا و پرهیزگاری.»

فاطمه آزادی‌منش: زن مسلمان امروز، خبرنگار میدان مقاومت است

دکتر فاطمه آزادی‌منش، روزنامه‌نگار و پژوهشگر سوری، سومین سخنران این نشست بود. وی با ابراز خرسندی از حضور در کنار دکتر قدوه عبدالستار و لیندا طبوش گفت: «امروز درباره نقشی سخن می‌گوییم که اهمیت آن بی‌نظیر است؛ نقشی که غرب آن را نادیده گرفته و درک نکرده است. آنها گمان می‌کنند زن مسلمان در پشت حجابش پنهان مانده و هیچ سهمی در شکل‌دهی جامعه ندارد، در حالی که واقعیت برعکس است؛ زنان امروز از مردان هم مؤثرتر و تأثیرگذارترند.»

زن؛ بیش از نیمی از جامعه

آزادی‌منش تأکید کرد: «زنان نه تنها نیمی از جامعه، بلکه بیش از نیمی از آن‌اند؛ آنان نسل‌سازان، مربیان، معلمان، مادران، خواهران و استادان‌اند. امروز زنان با کلام، قلم و حتی حضور خود در میدان، مبارزان و مدافعان آرمان‌اند.»

او افزود: «اگر حضرت زینب(س) نبود، کربلا وجود نداشت. قیام کربلا با شجاعت، قدرت و کلام زینب کبری(س) جاودانه شد. او تخت یزید را به لرزه درآورد و اراده ستم را درهم شکست. تاریخ تکرار می‌شود و کربلا در هر عصر تکرار می‌شود؛ امروز نیز امت اسلامی با جنگ‌ها و فتنه‌ها روبه‌روست و زنان باید جایگاه خویش را در این نبرد بشناسند.»

هر زن، یک روزنامه‌نگار مقاومت

دکتر آزادی‌منش با اشاره به تحولات رسانه‌ای معاصر گفت: «دیگر روزنامه‌نگار زن کسی نیست که فقط پشت میز یا دوربین بنشیند. امروز هر زن مسلمان، یک روزنامه‌نگار است — حتی اگر تنها با تصویری در شبکه‌های اجتماعی پیام حق را منتقل کند. او رسانه است، حتی اگر ابزار رسمی در اختیار نداشته باشد.»

زن مسلمان و رسالت الهی در عصر رسانه

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «ما باید به زنان یادآوری کنیم که چرا در این جهان آفریده شده‌اند؛ همان‌گونه که پیامبر اسلام(ص) دخترش حضرت فاطمه زهرا(س) را به عنوان الگوی کامل زن مسلمان تربیت کرد و رسالت بزرگ انسانی را بر دوش او نهاد.»

او افزود: «امروز در میانه‌ی جنگ سرد رسانه‌ای، باید جایگاه حق را در میدان رسانه تثبیت کنیم. کلام از گلوله قدرتمندتر است. وقتی از جبهه حق و مقاومت با زبان و منطق دفاع می‌کنیم، تأثیر آن برای دشمن از نابودی هزاران سرباز سنگین‌تر است. این حرکت، تصادفی نیست؛ جنبشی هدفمند و آگاهانه است.»

اخلاق زینبی؛ معیار رسانه مقاومت

آزادی‌منش تأکید کرد: «بانوی رسانه باید بداند که قضاوت، کار او نیست؛ وظیفه‌ی او آگاهی‌بخشی و ترویج اخلاق است. باید از سیره‌ی حضرت زهرا(س) و حضرت زینب(س) بیاموزیم. زینب کبری(س) در خطبه‌هایش نه ناسزا گفت و نه از اخلاق محمدی و علوی عدول کرد. وقتی سخن گفت، گفتند: "این صدای دختر حیدر است." این است چهره واقعی رسانه‌ی مقاومت اسلامی.»

رسانه، میدان ایمان و اخلاق

او در پایان گفت: «ما باید با علم، اخلاق و الگوی زهرایی و زینبی در عرصه رسانه حاضر شویم. تصویر درست از رسانه مقاومت همین است. و ان‌شاءالله همه این تلاش‌ها با عنایت و دعای مولایمان، امام صاحب‌الزمان (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) به ثمر خواهد رسید.»

