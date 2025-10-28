تدوین نقشه جامع اقامه نماز در مدارس

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علیرضا کاظمی در جلسه شورای عالی توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز که با حضور حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی و اعضای شورای اقامه نماز استانها بهصورت برخط برگزار شد، با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ نماز در مدارس، گفت: پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به اجلاس سراسری نماز، چراغ راه فعالیتهای فرهنگی و تربیتی آموزش و پرورش است.
وی با اشاره به تقدیر رهبر معظم انقلاب از عملکرد وزارت آموزش و پرورش در حوزه ترویج اقامه نماز، اظهار کرد: نگاه تیزبین و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب در زمینه توسعه فرهنگ اقامه نماز، مسئولیت ما را سنگینتر کرده است. باید این نگاه الهامبخش، مبنای برنامهریزی و اقدام در تمامی سطوح آموزش و پرورش قرار گیرد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان این که «نماز الفبای تربیت» شعار محوری سال جاری در حوزه پرورشی است، افزود: از ابتدای مهر، پخش زنده اقامه نماز جماعت از مدارس مراکز استانها از شبکههای تلویزیونی انجام میشود.
وی افزود: بستههای تبلیغی و ترویجی ویژه توسعه فرهنگ نماز نیز از ابتدای سال تحصیلی جدید به مدارس سراسر کشور ارسال شده است.
کاظمی یکی از محورهای مهم ارزیابی عملکرد مدیران کل آموزش و پرورش را برگزاری جلسات توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز دانست و گفت: نباید به موضوع نماز نگاه اداری داشت؛ این مسئله یک مأموریت معنوی است و آنچه از ما باقی میماند، همین اقدامات تربیتی و معنوی است که باید با جدیت دنبال شود.
وزیر آموزش و پرورش همچنین از انجام پژوهشهای آسیبشناسانه درباره چرایی کاهش مشارکت برخی دانشآموزان در نماز جماعت مدارس خبر داد و افزود: بر اساس نتایج این پژوهشها، برنامههای تبیینی و معرفتی متناسب با شرایط و ذائقه نسل جدید تدوین خواهد شد.
کاظمی با تأکید بر ضرورت تولید محتواهای چندرسانهای برای تقویت معرفت دینی، خاطرنشان کرد: باید گروهها و کانالهای تخصصی در زمینه ترویج فرهنگ نماز ایجاد و محتوای متناسب با نیاز و درک دانشآموزان تهیه شود.
وزیر آموزش و پرورش از تدوین بسته آموزشی ویژه برای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خبر داد و اظهار کرد: این بسته در طول سه سال تحصیلی، مهارت دعوت به نماز و تبیین معرفت نماز را به دانشجومعلمان آموزش میدهد.
کاظمی همچنین از ضرورت طراحی پویش ملی نماز خبر داد و گفت: در این پویش، مدارس و دانشآموزان برتر در زمینه ترویج اقامه نماز شناسایی و مورد تقدیر شوند تا انگیزه و رقابت مثبت در این حوزه افزایش یابد.
وی افزود: نقشه جامع ترویج فرهنگ نماز با محورهای اقامه، انگیزش و معرفتافزایی تدوین شده و با امضای تفاهمنامههایی با تمامی معاونتهای وزارتخانه، گامهای اجرایی آن آغاز شده است.
در پایان این نشست، از نقشه جامع اقامه نماز و دو کتاب با موضوع معرفت نماز که به همت و کمک دانشآموزان تهیه شده است، رونمایی شد. همچنین به پاس تلاشهای وزیر آموزش و پرورش در این حوزه، لوح تقدیر قرآنی و انگشتر متبرک مقام معظم رهبری از سوی حجتالاسلام والمسلمین قرائتی به علیرضا کاظمی اهدا شد.
