راهیان نور باید سفری فرهنگی باشد نه آماری

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - سردار حمید دامغانی در نشست ستاد راهیان نور استان با اشاره به اهمیت انسجام میان بخش‌های اجرایی و فرهنگی این حرکت ملی، اظهار کرد: متولیان اعزام اردوی راهیان با هماهنگی و آمادگی پای کار باشند.

فرمانده سپاه قدس گیلان، با بیان اینکه مجموعه آموزشی استان در برگزاری کنگره‌های فرهنگی عملکرد قابل تقدیری داشته‌، گفت: اقدام ویژه‌ای در قالب اردوی آمادگی دفاعی دختران در گلزار شهدا انجام شد که به‌شدت مؤثر بود و آثار تربیتی و فرهنگی بسیار خوبی به‌جا گذاشت.

وی با تاکید بر تکرار و توسعه این اقدام افزود: این تجربه موفق باید در شهرستان‌های استان نیز توسعه یابد تا فرصت بهره‌مندی از فضای گلزار شهدا برای همه دانش‌آموزان فراهم شود.

سردار دامغانی با اشاره به ضرورت نظم مالی در اجرای اردوها، تصریح کرد: در خصوص راهیان نور، انتظار این است که هزینه‌ها به‌موقع پرداخت شود تا ارزش کار حفظ شود و خللی در اجرای برنامه‌ها ایجاد نشود.

وی با تأکید بر اینکه راهیان نور یک سفر فرهنگی است، اضافه کرد: همه برنامه‌ها باید با هدف تأثیرگذاری فرهنگی طراحی شوند و نباید صرفاً به اهداف کمی و آماری محدود شوند.

فرمانده سپاه قدس گیلان، با اشاره به نقش عناصر اجرایی در کیفیت اردوها گفت: اتوبوس‌ها، عوامل اجرایی اتوبوس، اردوگاه‌ها، یادمان‌ها و راویان هر یک بخشی از ساختار محتوایی اردو هستند و باید برای آن‌ها برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد.

وی با بیان اینکه بخش محتوایی اردوها بسیار مهم است، افزود: انتظار می‌رود مسئولان به‌راحتی از کنار این موضوع عبور نکنند و نسبت به آن مسئولیت‌پذیر باشند.

سردار دامغانی با اشاره به اهمیت ایمنی و نظم در حمل‌ونقل اردوها گفت: رانندگان باید به‌طور کامل توجیه شوند و مسئولان اتوبوس‌ها موظف‌اند تمامی موارد مربوط به رانندگان و رانندگی را رصد و کنترل کنند.

وی تصریح کرد: چک کردن تمامی موارد مرتبط با حمل‌ونقل و ایمنی اردوها از اهمیت بالایی برخوردار است و نباید مورد غفلت قرار گیرد.

