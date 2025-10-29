به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هنرمند و طلاساز عراقی پس از شش سال تلاش مستمر، موفق به تکمیل بزرگ‌ترین قرآن دست‌نویس جهان در شهر استانبول شد.

این قرآن دارای صفحات طلایی با ابعاد تقریبی ۴ متر در ۱٫۵ متر است و به‌صورت کاملاً دستی و با استفاده از مرکب سنتی، طلا و نقره کتابت شده است.

هنرمند سازنده، هدف خود را «نمایش شکوه و زیبایی کلام الهی از طریق هنر اسلامی» عنوان کرده و گفته است که برای هر صفحه بیش از ۱۰ روز کار ظریف خوشنویسی و تزئین انجام داده است.

به گفته مقامات فرهنگی ترکیه، این اثر قرار است در موزه هنرهای اسلامی استانبول به نمایش گذاشته شود و سپس در تور بین‌المللی کشورهای اسلامی به گردش درآید.

