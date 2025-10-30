به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علی زمان، هنرمند عراقی، پس از شش سال تلاش بیوقفه، قرآن نفیسی را بهصورت دستنویس و با صفحات عظیم تا چهار متر طول و یکونیم متر عرض، در استانبول تکمیل کرد. این اثر که توسط نویسنده تماماً در یک اتاق کوچک در مسجد مهرماه سلطان استانبول خلق شده، با قلمهای نی سنتی و به سبک خط ثلث نگاشته شده است.
علی زمان، متولد ۱۹۷۱ در سلیمانیه عراق، از کودکی به خوشنویسی اسلامی علاقهمند بود و پس از ترک حرفه زرگری در سال ۲۰۱۳، تمام تمرکز خود را بر این هنر گذاشت. وی در سال ۲۰۱۷ به همراه خانوادهاش به منطقه فاتح استانبول مهاجرت کرد تا فعالیتهای هنری خود را ادامه دهد.
این قرآن عظیم بهصورت کاملاً دستنویس و بدون استفاده از ابزار مدرن خلق شده است و هر صفحه آن به طول سه متر باز میشود. علی زمان هر حرف را با دقت و وسواس خاص خود نگاشته و تنها برای صرف غذا و انجام عبادات از کار دست کشیده است.
این پروژه بهصورت خودگردان و با بودجه شخصی هنرمند انجام شده و علی زمان با وجود مشکلات جدی سلامتی که در سال ۲۰۲۳ مجبور به وقفهای کوتاه شد، به کار خود ادامه داد.
وی تاکنون جوایز بینالمللی متعددی کسب کرده است، از جمله مقامهای نخست در زمینه خطوط ثلث و نسخ در سوریه، مالزی، عراق و ترکیه. همچنین دارای اجازهنامه (اجازه خط) از اساتید برجسته خوشنویسی است و در سال ۲۰۱۷ در مسابقه بینالمللی حلیه شریف ترکیه، جایزه «تقدیر» را از رئیسجمهور رجب طیب اردوغان دریافت کرده است.
علی زمان در گفتگو با خبرگزاری آناتولی گفت: خلق چیزی که تعداد کمی میتوانند انجام دهند یا حتی به آن فکر کنند، شادیبخش است. هر حرف، بازتابی از روح و تلاش گذاشته شده در این اثر است.
پسر او، رکّار زمان، نیز اظهار داشت که خانواده به دلیل احترام ترکیه به خوشنویسی و هنر اسلامی به این کشور مهاجرت کردند و تامین مواد مناسب در دوران پاندمی کرونا چالشی بزرگ بود.
قرآن دستنویس علی زمان، بزرگترین نسخه شناخته شده جهان است و صفحات آن از نسخه قبلی با ابعاد ۲.۲۸ در ۱.۵۵ متر بزرگتر است.
به گفته مقامات فرهنگی ترکیه، این اثر قرار است در موزه هنرهای اسلامی استانبول به نمایش گذاشته شود و سپس در تور بینالمللی کشورهای اسلامی به گردش درآید.
………
پایان پیام
نظر شما