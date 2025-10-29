به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خبرنگار کانال ۱۵ رژیم صهیونیستی در گزارشی اعتراف کرد: طرح خلع سلاح حزبالله شکست خورد و ایرانیها علیرغم سقوط سوریه، در بازسازی حزبالله موفق عمل کردند.
«زوی یحزکلی»، خبرنگار صهیونیست افزود: باید گفت که آمریکاییها در مسأله خلع سلاح حزبالله بسیار سرمایهگذاری کردند اما شکست خوردند؛ یک مشکل بزرگ به نام عنصر ایرانی وجود دارد!
این کارشناس شبکههای صهیونیستی افزود: حزبالله اکنون به دنبال گروگانگیری از نظامیان و سربازان اسرائیلی است! آنها اکنون در جنوب مستقر شده و ما پرچمهایشان را در حالی که به پایگاههای خود بازگشتند، میبینیم!
