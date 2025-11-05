رژیم صهیونیستی بقایای آخرین گروگان آمریکایی ـ اسرائیلی را از غزه تحویل گرفت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی روز سهشنبه اعلام کرد که بقایای جسد «ایتای چن»، آخرین گروگان دارای تابعیت دوگانه آمریکایی-اسرائیلی که در نوار غزه نگهداری میشد، را تحویل گرفت. این اقدام بخشی از توافق آتشبس میان اسرائیل و حماس است که با میانجیگری ایالات متحده در اکتبر گذشته اجرایی شد.
طبق اعلام مقامات اسرائیلی، تابوت حاوی بقایای چن از طریق صلیب سرخ در غزه تحویل داده شد و سپس به مرکز ملی پزشکی قانونی منتقل گردید، جایی که هویت وی تأیید شد. با این تأیید، تنها بقایای هفت گروگان دیگر در غزه باقی ماندهاند.
ایتای چن، گروهبان اول ارتش اسرائیل، در روز حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در مرز غزه مستقر بود و طبق گزارش ارتش، پس از کشته شدن، جسد او به داخل غزه منتقل شده بود.
این تحویل پس از آن صورت گرفت که حماس روز یکشنبه اجساد سه گروگان دیگر را تحویل داد. پیشتر نیز در روز پنجشنبه، حماس بقایای دو گروگان دیگر به نامهای «عمیرام کوپر» ۸۴ ساله و «سحار باروخ» ۲۵ ساله را آزاد کرده بود.
آتشبس میان اسرائیل و حماس که با میانجیگری ترامپ حاصل شده بود، پیشتر با چالشهایی مواجه شد؛ از جمله زمانی که حماس در ۲۸ اکتبر اعلام کرد بقایای سه فرد فوتشده را تحویل داده، اما اسرائیل نتوانست هویت آنها را تأیید کند.
نتانیاهو در واکنش به این اقدام گفت: «حماس تلاش دارد ما، آمریکا و جهان را فریب دهد» و دستور حملات فوری و شدید به غزه را صادر کرد که منجر به کشته شدن دستکم ۱۰۴ فلسطینی، از جمله دهها کودک شد؛ روزی که بهعنوان خونینترین روز پس از آغاز آتشبس ثبت شد.
..................................
پایان پیام/ 167
نظر شما